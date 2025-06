Addio vecchie figurine dei calciatori. Ora i "Panini" si farciscono con Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ci sono più le figurine Panini di una volta. E si sapeva. Quelle dei calciatori che, negli anni ’60, non erano ancora neppure autoadesive e, per incollarle sull’album, dovevi usare la colla Coccoina (quella all’odore di mandorla e col pennellino nel buco centrale del barattolo).

Imbarazzante il risultato estetico finale: l’album, a raccolta completa (se e quando la si completava...), per effetto della colla che si induriva, acquistava lo spessore di un volume della Treccani. Tempi passati, rimpiangerli sarebbe pateticamente boomer; e bisogna a tutti i costi liberarsi da quel tarlo tipico degli anziani che martella il cervello sotto i capelli (se ci sono...) bianchi: «Quando collezionavo io una bustina costava 50 lire». Mentre oggi, la stessa bustina, costa 2 euro (l’equivalente delle 4mila lire di vecchio conio) e per completare la raccolta di tuo nipote rischi di terremotare la pensione.



Ma bando alle nostalgie. Sta di fatto che se per generazioni le figurine Panini, modernamente ribattezzate «figu» per economizzare (almeno sulla parola...), sono state monopolizzate dai nostri beneamati calciatori, gradualmente l’immarcescibile Panini di Modena ha pensato bene diversificare la produzione e così sono state sfornate «card e sticker» su tutto lo scibile sportivo. E poteva quindi mancare ora una raccolta sul campione italiano n.1 nel mondo (e non solo quello del tennis). Certo che no. Quindi da oggi fila in edicola (beh, «fila» forse è un po’ troppo) per acquistare le 192 figurine (più 25 card) della collezione dedicata a Jannik Sinner.

Un excursus dall’infanzia ad oggi a base di immagini (bellissime) e testi (leggermente agiografici...) sul fenomeno del momento. Parola d’ordine: «Entra anche tu nel mondo di Jannik». E che un ricco ragazzo dai capelli rossi e dai modi gentili diventi il tuo nuovo angelo custode.