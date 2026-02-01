Leggi il settimanale
Cortina versione lusso: le Olimpiadi dei super ricchi viste dall’alto (in elicottero)

Dalle piste raggiunte in elicottero agli eventi esclusivi con campioni dello sci, le Olimpiadi di Cortina diventano un’esperienza di lusso per una ristretta élite internazionale

Mentre migliaia di spettatori fanno i conti con traffico, navette affollate e parcheggi lontani, c’è una platea ristretta che vivrà le Olimpiadi invernali di Cortina da una prospettiva decisamente privilegiata. Sono i grandi spenditori internazionali, per i quali l’evento sportivo diventa un’esperienza esclusiva fatta di comfort, accessi riservati e servizi su misura.

Arrivi vip tra Dolomiti

C’è chi raggiungerà le piste direttamente in elicottero, evitando qualsiasi disagio logistico. Un lusso che può arrivare a costare tra i 10 e i 20 mila euro al giorno, a seconda del mezzo utilizzato. Tra gli ospiti annunciati figurano personalità di primo piano, dal principe di Tonga agli emiri del Qatar, fino a un misterioso gruppo statunitense in arrivo da Chicago con un Boeing 737 executive. Il loro tour toccherà ville storiche del Veneto, Venezia in periodo di Carnevale e infine Cortina, rigorosamente dall’alto.

Biglietti premium e regia americana

A gestire questa macchina del lusso è On Location, società statunitense specializzata in esperienze top level legate ai grandi eventi mondiali, dal Super Bowl alla Coppa del Mondo di calcio. Per Milano-Cortina, il Cio (Comitato Olimpico Internazionale) ha destinato a questo circuito il 10% dei biglietti, pensato per un pubblico disposto a spendere pur di vivere i Giochi senza compromessi.

Secondo l’amministratore delegato di On Location Italia, Emilio Pozzi, le vendite stanno andando bene, in particolare per hockey, sci alpino e big air. A sorpresa, cresce anche l’interesse per lo sci alpinismo, che farà il suo debutto olimpico, mentre il pattinaggio artistico registra numeri più contenuti.

Olimpiadi “su misura”: sci con i campioni e selfie leggendari

Il vero valore aggiunto sono i pacchetti personalizzati. Tra i più ambiti c’è l’esperienza dedicata a Lindsey Vonn, che include aperitivo, cena e incontro diretto con la campionessa, proprio il giorno di San Valentino. Non manca l’opzione Giorgio Rocca, che permette di sciare accanto all’ex slalomista azzurro e assistere con lui alle gare.

Le proposte, però, coprono una gamma molto ampia, si parte da circa 100 euro per alcune partite preliminari di hockey, fino a sfiorare i 10 mila euro per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona.

Comfort garantito

Le aree hospitality sono 16, tutte uniformate per stile e qualità, come richiesto dal Cio. Ogni lounge è allestita con mascotte, fiaccola olimpica e spazi dedicati alle foto di rito. A Cortina, la club house ufficiale è ospitata al ristorante 5 Torri.

Ingressi rapidi e alta cucina

La differenza di prezzo la fanno i dettagli, trasferimenti dedicati verso le sedi di gara, accessi “salta-coda”, spostamenti con motoslitte riservate e postazioni privilegiate a pochi metri dagli atleti. Il tutto accompagnato da menù gourmet firmati da chef di alto livello e cene esclusive, come quella prevista a Verona, nella sede della Gran Guardia. Non mancano i gadget personalizzati, dal disco dell’hockey inciso con la data della partita, fino alla maglia della propria squadra del cuore, pronta ad attendere l’ospite all’arrivo.

Clientela internazionale e futuro post-Giochi

La domanda arriva soprattutto da Nord America, Canada e Nord Europa, mentre l’Italia si colloca a metà classifica. Assenti i russi, per effetto delle sanzioni, mentre la presenza di ospiti cinesi e mediorientali resta in linea con le edizioni precedenti.

Secondo Pozzi, però, il vero ritorno per Cortina arriverà dopo: “Finita l’Olimpiade, persone da tutto il mondo vorranno vedere e vivere i luoghi dei Giochi. Sciare sulle stesse piste di Sofia Goggia o Mikaela Shiffrin sarà l’eredità più duratura”.

