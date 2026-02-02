Cos’è il letrozolo trovato nel sangue di Rebecca Passler

Quando mancano soltanto 4 giorni alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivato un fulmine a ciel sereno con il caso di positività dell’atleta 24enne Rebecca Passler, disciplina Biathlon, al letrozolo.

Che farmaco è

Il letrozolo è un farmaco che fa parte della classe degli inibitori dell’aromatasi (ossia della conversione degli estrogeni in endrogeni) di terza generazione usato nella maggior parte dei casi per curare il carcinoma mammario ormono-dipendente nelle donne dopo la menopausa. L’azione del medicinale è molto attiva nel tessuto adiposo, muscolare, epatico e in alcuni tumori mammari ormono-sensibili. “Bloccando questo enzima, il letrozolo riduce drasticamente la produzione di estrogeni circolanti, privando le cellule tumorali ormono-dipendenti del loro principale stimolo di crescita”, spiegano gli esperti del settore.

Perché è vietato

In pratica, il suo uso è vietato nello sport perché cambia in maniera non consentita l’equilibrio degli ormoni nell’organismo: infatti, con la riduzione degli estrogeni, si verifica un aumento della forza e del recupero muscolare per l’aumento degli ormoni steroidei in maniera simile a quando si assumono sostante come testosterone e diidrotestosterone. Il letrozolo, poi, funge anche da medicinale “occulto” perché in grado di nascondere l’effetto di eventuali steroidi anabolizzanti senza lasciare traccia.

Qual è l’uso corretto

Certamente non nel mondo sportivo, il letrozolo ha dimostrato di essere notevolmente più efficace del tamoxifene nel prolungare la sopravvivenza libera dal tumore mammario. “Questa efficacia è particolarmente evidente nei tumori fortemente positivi per i recettori estrogenici. Nel setting neoadiuvante, il letrozolo può essere utilizzato per ridurre le dimensioni del tumore prima dell’intervento chirurgico, specialmente in pazienti non candidate a chemioterapia o quando si desidera una chirurgia conservativa”, aggiungono gli esperti.

Come molti farmaci, anch’esso ha degli effetti collaterali: tra questi vanno annoverate le vampate di calore, sudorazione, secchezza vaginale e dispaurenia, ossia dolore genitale o pelvico.

Il precedente di Sara Errani

Quanto accaduto all’atleta Passler ricorda la vicenda della tennista Sara Errani che ne risultò positiva nel 2017: in quel caso la Federazione Internazionale di tennis stabilì che si trattò

di una contaminazione alimentare accidentale e, per questa ragione, la squalifica comminata all’atleta fu inizialmente soltanto di due mesi ma poi il Tas di Losanna allungò a dieci mesi lo stop dai campi da gioco.