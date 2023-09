Delusioni, critiche, litigi: Paola Egonu dice "no" all'Italia

Dal Festival di Sanremo alla porta sbattuta in faccia alla Nazionale italiana. Una delle rappresentanti sportive del nostro Paese che sono state più mediaticamente esposte negli ultimi anni ha deciso di non rispondere alla chiamata della Patria: ovvero quella della compagine femminile di Volley. La notizia odierna è proprio questa: Paola Egonu non parteciperà al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un'assenza che era assolutamente nell'area dopo che le azzurre dopo l'eliminazione in semifinale arrivata per mano della Turchia agli Europei di categoria e alla successiva sconfitta contro l'Olanda nello spareggio per la medaglia di bronzo. Ormai la rottura con il ct Davide Mazzanti era ormai arrivata a un punto tale che si è rilevata insanabile. Da qui, una nuova decisione assunta dalla Egonu destinata a far discutere molto nelle prossime settimane.

Dal prossimo 16 settembre, quindi, l'Italia femminile di pallavolo dovrà lottare per strappare il pass olimpico senza la sua star. La delusione dell'ultimo torneo è enorme, così come le polemiche che le sono piovute addosso. Del resto il suo rapporto con la Nazionale italiana è stato tutt'altro che lineare e la recente delusione all'Europeo, chiuso al quarto posto, ha accentuato questa difficoltà generale. Di rientro tra le convocate di Mazzanti, Paola Egonu prima ha guardato le compagne dalla panchina nelle prime partite e poi si è presa il posto (e le critiche) nel proseguo del torneo. Nel comunicato ufficiale della FederVolley si parla di un'atleta che avrebbe deciso di prendersi " un periodo di riposo ". Ma è evidente che si tratti di uno stratagemma per non volere avvalorare i pesanti dissidi che sono nati all'interno del gruppo durante l'ultima fallimentare spedizione azzurra.