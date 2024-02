"Vertigini e disidratazione ": malore per Tiger Woods in campo

È stato un rientro sfortunato quello dell'asso del golf mondiale, Tiger Woods, al Pga Tours in corso a Los Angeles con il "The Genesis Invitational" in programma dal 15 al 18 febbraio. Il pubblico accorso numeroso ha avuto il piacere di osservarlo soltanto per 24 buche visto che nelle ultime ore è stato costretto al ritiro per aver accusato sintomi simili all'influenza ma, soprattutto, disidratazione e vertigini che non gli hanno consentito di proseguire oltre.

Come sta Woods

Secondo quanto dichiarato dal suo socio in affari nonché amico, Rob McNamara, già la notte prima il golfista californiano aveva cominciato a stare male con i primi sintomi influenzali peggiorati al suo risveglio venerdì mattina. " Aveva un po' di febbre ma si sentiva meglio durante il riscaldamento, poi nel corso della giornata quando stava camminando e giocando ha iniziato ad avere le vertigini ", ha dichiarato McNamara a un funzionario del Pga Tour. Per maggior precauzione è stata chiamata un'ambulanza: i medici hanno controllato lo stato di salute di Woods certificando che le vertigini fossero causate dalla disidratazione. A quel punto si è resa necessaria la somministrazione di una flebo.

I motivi del malessere

" Alla fine i medici hanno dichiarato che ha qualche tipo di influenza ", ha detto McNamara. " È stato curato con una sacca per flebo e sta molto, molto meglio". Woods ha lasciato la sede del torneo circa due ore dopo essersi ritirato seduto sul sedile anteriore di un Suv rosso mentre partiva secondo il racconto dei giornalisti lì presenti che si erano radunati anche attorno all'ambulanza durante le cure. Che qualcosa non andasse per il meglio se n'erano accorti pure i suoi avversari che lo hanno visto camminare più lentamente del solito e privo quasi di energie. " Ovviamente non era se stesso, semplicemente non aveva l'aspetto giusto. L'ho visto prima dell'inizio del round ", ha dichiarato Gary Woodland, che giocava nello stesso gruppo con Woods insieme al golfista Justin Thomas.

Woodland ha sottolineato di aver notato che Woods fosse più silenzioso del normale. " Mi dispiace per lui. Stava sicuramente cercando di resistere e spero che adesso stia bene ". Prima dell'invito a questo torneo ufficiale del Pga Tour, Woods aveva partecipato all'Hero World Challenge, competizione non ufficiale a dicembre e al campionato Pnc da 36 buche con suo figlio. Woods auspicava di poter giocare un torneo al mese durante la stagione principale: giovedì ha dichiarato di soffrire di spasmi alla schiena ma l'amico McNamara ha spento sul nascere eventuali speculazioni su questa problematica quando si è sentito male. " Non è un problema della sua schiena, quella sta bene ".

Trattandosi di una malattia passeggera e non di un infortunio, l'intoppo non dovrebbe essere determinante per mettere a repentaglio le sue possibilità di giocare una volta al mese nel 2024 quale obiettivo dichiarato per quest'anno.