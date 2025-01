Gli e-sport sono un gioco da ragazze, Sniper Pigna lo dimostra

Sara Sniper

Ma chi l’ha detto che le donne non sanno giocare ai videogame competitivi, tipo gli sparatutto, tipo Call of Duty? In realtà statisticamente è vero, basta vedere su Twitch, dove la maggior parte delle ragazze vengono seguite da sfigati solo perché sono ragazze, e anziché usare Tinder vanno su Twitch a vedere delle imbranate scollate che giocano a giochi senza nessuna skill. Su Twitch, che nonostante sia una piattaforma per streammare gaming, è pieno di ragazze che fanno ASMR, ossia leccano microfoni a forma di orecchie, ammiccando eroticamente e spesso con profilo Onlyfans.



Tuttavia ci sono delle eccezioni, e in Italia c’è una campionessa mondiale, Sara Pigna, di Brindisi, nome d’arte Sniper Pigna. Peccato che gli e-sport nel nostro paese siano poco considerati, altrimenti la conoscerebbero tutti. Comunque sia, Sara, o meglio Sniper Pigna, non la si guarda perché ventunenne carina (nonostante lo sia), ma perché è fortissima, riconosciuta come una delle migliori giocatrici al mondo di Warzone (il Battle Royale di Call of Duty). Non so cosa facciano i suoi genitori, ma probabile guadagna già più di loro. Tra l’altro ai mondiali di Warzone ha rappresentato l’Italia, dove anche ci sono bravissimi gamer maschi che non le legano neppure le scarpe (in genere da ginnastica, una ragazza semplice).

Fino a qualche anno fa le donne che giocavano a Cod erano prese in giro dagli streamer famosi, finché non è arrivata Sara e li ha messi a cuccia tutti, brava. Dimostrando anche una cosa alle femministe che ogni giorno chiedono la parità: se si è bravi basta conquistarsela, anche in un campo prevalentemente dominato dai maschi come gli Fps. Unico difetto, un giorno scopro che ha iniziato a “spectare” gli altri giocatori, ossia a guardare gli avversari mentre giocano a Warzone.

Da quel momento ho lasciato Warzone, che ansia, e gioco solo al multiplayer di Call of Duty, ho paura di essere spectato da Sniper Pigna e di fare brutta figura. È come se aveste come hobby il tennis e vi dicessero che vi sta guardando Sinner per sbellicarsi con gli amici.