Enel omaggia Arianna Miss Olimpia 14

Una magnum di Amarone Aneri con etichetta personalizzata: questo l’omaggio che Paolo Scaroni,presidente di Enel - uno dei main sponsor di Milano Cortina 2026 - ha voluto fare ad Arianna Fontana per festeggiare lo storico traguardo delle 14 medaglie olimpiche, record assoluto azzurro ai Giochi olimpici di tutti i tempi.
