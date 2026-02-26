Leggi il settimanale
Enel omaggia Arianna Miss Olimpia 14

Un brindisi simbolico per celebrare la regina dello short track: così Enel, sponsor dei Giochi di Milano Cortina 2026, rende omaggio ad Arianna Fontana dopo il record che la consacra atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi

Una magnum di Amarone Aneri con etichetta personalizzata: questo l’omaggio che Paolo Scaroni,

presidente di Enel - uno dei main sponsor di Milano Cortina 2026 - ha voluto fare ad Arianna Fontana per festeggiare lo storico traguardo delle 14 medaglie olimpiche, record assoluto azzurro ai Giochi olimpici di tutti i tempi.

