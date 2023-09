Europei di pallavolo, l'Italvolley è inarrestabile: battuta anche la Serbia 3-0

L'Italvolley maschile non si ferma più. Al PalaBarton di Perugia i ragazzi di De Giorgi conquistano la terza vittoria su tre incontri e schiantano anche la Serbia 3-0 (25-15, 25-19, 25-21).

Dopo le due vittorie contro Belgio ed Estonia, gli Azzurri si esaltano anche contro la Serbia di Atanasijevic e Podrascanin, ex giocatori proprio della Sir Perugia. Fefé De Giorgi sceglie capitan Giannelli, Romanò, Michieletto, Lavia, Russo, Galassi e Balaso. La Serbia risponde con Todorovic, Peric, Atanasijevic, Podrascanin, Krsmanovic, Todorovic, Kujundzic e Kapur.

Primo set dominato in lungo e in largo dall’Italia, superiore in tutti i fondamentali, micidiale in fase break con 2 muri e 5 ace, di cui 4 messi giù da Michieletto. Solita prestazione mostruosa di Russo, già con 5 punti a referto. Un'Italia formato Mondiale 2022 quella vista nel primo parziale. Ancora altissimo livello per gli Azzurri, mai veramente in difficoltà neppure nel secondo parziale condotto dal primo all'ultimo punto. Bene Lavia in attacco e i due centrali. Una partita giocata in assoluta scioltezza l'Italvolley, con Simone Giannelli capace di variare il gioco in maniera magistrale.

Tre partite giocate, tre vittorie, zero set persi, l’Italia domani si sposta ad Ancona per gli ultimi due match contro Svizzera e Germania. Giannelli e compagni volano in testa alla Pool A con 9 punti e mettono una seria ipoteca sul primo posto del girone, in tal senso sarà decisiva la sfida contro i tedeschi. Questa sera 43 attacchi vincenti, 10 muri, 6 ace e 22 errori diretti per l’Italia, contro i 27 attacchi vincenti, 4 muri, 2 ace e 16 errori diretti della Serbia. Prossimi avversari, ad Ancona, Svizzera e Germania, i ragazzi di De Giorgi possono davvero sognare in grande.

Pool A

Partite

Belgio-Italia 0-3

Germania-Estonia 3-0

Svizzera-Serbia 0-3

Serbia-Belgio 3-1

Estonia-Italia 0-3

Serbia-Italia 0-3

Germania-Svizzera 3-0

Classifica

Italia 9

Germania 6

Serbia 6

Belgio 0

Svizzera 0

Estonia 0

Il calendario e programmazione tv

Gli Europei 2023 sono trasmessi in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport HD gratis e in chiaro. Gli incontri andranno in onda anche su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), per gli abbonati. Diretta streaming su Rai Play, gratis e su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Lunedì 28 agosto

Belgio-Italia 0-3

Giovedì 31 agosto

Estonia-Italia 0-3

Venerdì 1 settembre

Serbia-Italia 0-3

Lunedì 4 settembre

Italia-Svizzera alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)

Mercoledì 6 settembre

Germania-Italia 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)