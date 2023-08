Eurovolley maschile: oggi Italia-Estonia. A che ora e dove vederla

L'Italvolley torna in campo giovedì 31 agosto contro l'Estonia, nel secondo match valido per la prima fase degli Europei 2023 di volley maschile.

Alle ore 21.00 si giocherà al Pala Barton di Perugia, che sarà sold out per l'occasione. Dopo il grande esordio nella partita inaugurale contro il Belgio, i ragazzi di De Giorgi puntano ad un'altra vittoria contro gli estoni. Giannelli e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico contro la poco quotata formazione baltica, che all’esordio ha perso per 3-0 contro la Germania. Neanche il tempo di fermarsi e venerdì 1° settembre l'Italvolley affronterà la Serbia a Perugia alle ore 18.00. Prima del trasferimento ad Ancona dove andranno in scena le sfide con Svizzera (4 settembre) e Germania (6 settembre).

La diretta tv di Italia-Estonia sarà disponibile su Rai Sport HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratis su Rai Play e per gli abbonati su Sky Go, NOW e Euro Volley Tv.

Le formazioni

Fefè De Giorgi punta a un successo importante in ottica primo posto nel girone. L’Italia scenderà in campo con la formazione ormai rodata negli ultimi due trionfali anni e vista anche lunedì sera contro il Belgio. A guidare i campioni iridati sarà il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori titolari, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

ESTONIA: Vanker-Venno, Taeht-Tammearu, Treial-Aganits, Maar.

Poole A

Partite

BELGIO ITALIA 0-3

GERMANIA-ESTONIA 3-0

SVIZZERA-SERBIA 0-3

Classifica

ITALIA 3

GERMANIA 3

SERBIA 3

BELGIO 0

SVIZZERA 0

ESTONIA 0

Prossimi incontri

SERBIA-BELGIO

ESTONIA-ITALIA

GERMANIA-SVIZZERA

Il calendario e programmazione tv

Il match Italia-Estonia sarà trasmesso alle ore 21.15 in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro. L'incontro andrà in onda anche Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), per gli abbonati. Diretta streaming su Rai Play, gratis e su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Lunedì 28 agosto

Belgio-Italia 0-3

Giovedì 31 agosto

Estonia-Italia alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer)

Venerdì 1 settembre

Serbia-Italia alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer)

Lunedì 4 settembre

Italia-Svizzera alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)

Mercoledì 6 settembre

Germania-Italia 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)