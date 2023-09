Eurovolley, oggi Italia-Serbia: quando gioca e dove vederla in tv

Non c'è un attimo di tregua per l'Italvolley. Oggi 1° settembre, al Pala Barton di Perugia, la squadra di De Giorgi affronta la Serbia, terza partita della fase a gironi degli Europei 2023 di pallavolo maschile. La diretta tv dell’incontro sarà garantita da Rai 2 e Sky Sport Summer (201), mentre il servizio streaming sarà fornito da Rai Play, Sky Go, NOW ed Euro Volley Tv.

Giannelli e compagni hanno vinto nettamente i primi due impegni contro Belgio ed Estonia, senza concedere un set. Al momento gli azzurri guidano la Pool A con due vittorie e 6 punti, mentre questa sera gli azzurri saranno chiamati ad affrontare lo scoglio Serbia, una squadra esperta e dal grande potenziale anche non sembra più quella capaci di vincere l'Europeo 2017.

I serbi hanno cominciato l'Europeo col piede giusto, con due successi ai danni di Svizzera (3-0) e Belgio (3-1). Con 6 punti e due vittorie si trovano proprio a pari merito con l’Italia, quello di stasera sarà già uno scontro diretto decisivo per il primo posto del girone.

L'obbiettivo quello di bissare il titolo vinto ormai due anni fa. Vietato sbagliare nella prima fase, per evitare accoppiamenti complicati già dai quarti di finale. L’Italia ha vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti contro la Serbia, queste due squadre si sono affrontate anche nelle semifinale dell’Europeo 2021 vinto dall’Italvolley, in quell’occasione gli azzurri si imposero 3-1.

Le formazioni

Il Ct Fefé De Giorgi punterà sulla formazione titolare rodata negli ultimi due trionfali anni: il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in diagonale nel ruolo di opposto. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia saranno gli schiacciatori, mentre al centro giocheranno Gianluca Galassi e Roberto Russo, Fabio Balaso sarà il libero.

ITALIA - Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Russo, Balaso.

SERBIA - Todorovic-Atanasijevic/Luburic, Kujundzic-Peric, Krsmanovic-Podrascanin, Kapur.

Pool A

Partite

Belgio-Italia 0-3

Germania-Estonia 3-0

Svizzera-Serbia 0-3

Serbia-Belgio 3-1

Estonia-Italia 0-3

Classifica

Italia 6

Serbia 6

Germania 3

Belgio 0

Svizzera 0

Estonia 0

Prossime partite

Germania-Svizzera

Serbia-Italia

Estonia-Belgio

Il calendario e programmazione tv

Il match Italia-Serbia sarà trasmesso alle ore 21.15 in diretta tv su Rai 2, gratis e in chiaro. L'incontro andrà in onda anche Sky Sport Summer (201), per gli abbonati. Diretta streaming su Rai Play, gratis e su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Lunedì 28 agosto

Belgio-Italia 0-3

Giovedì 31 agosto

Estonia-Italia 0-3

Venerdì 1 settembre

Serbia-Italia alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer)

Lunedì 4 settembre

Italia-Svizzera alle 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)

Mercoledì 6 settembre

Germania-Italia 21.15 (Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena)