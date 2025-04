Un fratello e una sorella stanno dominando il salto con gli sci

Ansa

Sul serio è possibile instaurare una monarchia familiare nello sport? La risposta pare essere assolutamente positiva se stringiamo l'inquadratura su una piccola nazione, la Slovenia, e su una disciplina sportiva tutt'altro che mainstream, ma comunque fascinosa, come il salto con gli sci. Qui, infatti, abita la (sportivamente) onnipotente dinastia dei Prevc, una famiglia che domina letteralmente da anni questo segmento degli sport invernali, sul quale ha lasciato impressa un'impronta profondissima. I fratelli Peter, Cene, Domen e la sorella Nika se ne sono fregati della legge delle probabilità e, con naturalezza estrema, hanno fatto razzia di vittorie. I più assetati tra i quattro, e anche quelli che hanno destato maggiore scalpore, sono Domen e Nika: un fratello e una sorella che detengono i due record del mondo nel salto con gli sci. Non era mai successo. Così come non era mai accaduto che, nell'ambito dello stesso weekend, vincessero una gara maschile e una femminile di Coppa del Mondo. Invece sono riusciti anche in questo.

Peter Prevc: il pioniere della famiglia

Nato nel 1992 a Kranj, Peter Prevc è stato il primo della famiglia a emergere nel mondo del salto con gli sci. Con una carriera iniziata nel 2010, Peter ha rapidamente scalato le classifiche, conquistando il titolo generale della Coppa del Mondo nel 2016 e diventando il primo atleta a vincere 15 gare in una singola stagione. Il suo salto di 250 metri a Vikersund nel 2015 lo ha reso il primo uomo a raggiungere una simile distanza, segnando un momento storico per la disciplina.

Cene Prevc, il meno luminoso (ma comunque vincente) dei quattro

Cene Prevc, il secondogenito, ha 29 anni e nel 2022 ha vinto assieme a Peter la medaglia d’argento nella gara a squadre alle Olimpiadi invernali di Pechino.

Domen Prevc: il talento esplosivo

Classe 1999, Domen ha seguito le orme del fratello maggiore, distinguendosi per il suo stile audace e la capacità di spingersi oltre i limiti. Nel marzo 2025, durante i Mondiali di Trondheim, Domen ha conquistato la medaglia d'oro nel trampolino grande, superando avversari di calibro internazionale e consolidando la sua posizione tra i migliori saltatori del mondo.

Nika Prevc: la nuova regina del salto con gli sci

Nata nel 2005, Nika rappresenta la nuova generazione della famiglia Prevc. Nel marzo 2025, ha stabilito il record mondiale femminile con un salto di 236 metri a Vikersund, superando il precedente primato di 230,5 metri. La sua stagione è stata coronata da una doppietta ai Mondiali di Trondheim, dove ha vinto sia nel trampolino normale che in quello lungo, diventando la prima donna a riuscire in tale impresa.

Una famiglia, un destino

Il successo dei Prevc non è frutto del caso. Cresciuti a Dolenja Vas, i fratelli hanno beneficiato di un ambiente familiare che ha sempre supportato la loro passione per il salto con gli sci. Il padre Božidar, falegname e arbitro internazionale di salto con gli sci, e la madre Julijana, libraia, hanno instillato nei figli valori di dedizione e resilienza, fondamentali per affrontare le sfide dello sport di alto livello.

La storia dei Prevc è dunque un esempio di come talento, impegno e supporto familiare possano convergere per raggiungere risultati straordinari. Mentre Nika continua a infrangere record e Domen si afferma tra i migliori al mondo, la dinastia Prevc non mostra segni di rallentamento, promettendo di ispirare le future generazioni di saltatori con gli sci.​