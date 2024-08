"Gareggerò qualsiasi cosa accada". Tamberi vola a Parigi e rassicura tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Gianmarco Tamberi ha mantenuto la promessa: voleva esserci a ogni costo a Parigi 2024 e così sarà. Il saltista marchigiano è partito poco dopo le 16.30 da Fiumicino, insieme alla moglie Chiara Bontempi, con volo in ritardo di un'oretta, ed è sbarcato a Charles De Gaulle all'ora dell'aperitivo.

Nonostante il probabile calcolo renale e la forte febbre denunciati domenica pomeriggio sui social, Tamberi riuscirà a difendere la medaglia d'oro nel salto in alto conquistata nel 2021 ai Giochi di Tokyo. Resta però ancora un grosso interrogativo sulle condizioni in cui il campione olimpico si presenterà mercoledì in occasione della qualificazione per la finalissima prevista per sabato 10 agosto. "Se gareggerò? Lo farò al 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada" ha assicurato Gimbo al suo arrivo a Parigi.

"Stavo meglio qualche giorno fa. Stamattina mi sono svegliato che avevo 38 di febbre, adesso con la cura farmacologica sembra che sta scendendo. Il rene non mi fa più male come due giorni fa, quando ho sentito una fitta veramente lancinante, anche se ho ancora un po' di fastidio. Speriamo bene" , ha concluso il portabandiera azzurro, sbarcato con un felpa dell'Italia Team e con una mascherina sul volto.

Per ora Gimbo non ha nessuna intenzione di abdicare. Nessuno come lui sa esaltarsi nelle difficoltà trovando risorse energia, determinazione per superarle come nessuno. La sua presenza è già una buona notizia dopo il fulmine a ciel sereno che aveva fatto pensare al peggio domenica pomeriggio. Il timore che Gimbo potesse saltare i Giochi per fortuna è stato scongiurato. Ed è già un importante primo passo in attesa dell'inizio delle gare.

Per l’atto finale in cui l’azzurro ritroverebbe l’amico-rivale Mutaz Barshim c’è quindi tempo, sei giorni per recuperare dal momento in cui è stata raccontata sui social la malattia che ha costretto a un nuovo stop l'azzurro, che domenica aveva 38,8 di febbre e ha accusato "una fitta lancinante ad un fianco".

Intanto nelle ultime ore sono stati tantissimi i messaggi di sostegno Tamberi. Tra questi, anche quello della premier Giorgia Meloni, che stamattina ha scritto a Gimbo: "Forza". Mentre la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli ha detto a Tamberi: "Never give up (mai mollare, ndr)".

La capitana delle Farfalle azzurre Alessia Maurelli ha espresso solidarietà all'atleta dell'Italia Team: "Terribili. Ti capisco ma abbi fede… ce la farai!".

"Ringrazio tutti quanti per il sostegno e l'affetto ricevuto sui social in questi giorni

Sinceramente è andato oltre le aspettative, farò di tutto per meritarmelo".

Un'ondata di affetto a cui l'azzurro:- ha aggiunto -