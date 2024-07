Giochi da incubo per Zico, derubato in taxi a Parigi: bottino da mezzo milione

Ascolta ora 00:00 00:00

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 non sono iniziati nel migliore dei modi per Zico, ex gloria di Flamengo e Udinese. La leggenda del calcio brasiliano, arrivata nella capitale francese per assistere alle Olimpiadi su invito della delegazione verdeoro, si è vista rubare da due malviventi una valigetta che conteneva oggetti di valore. I due ladri si sono dileguati, senza alcun ostacolo, con un bottino da sogno tra le mani. Il valore sarebbe infatti parecchio ingente. Secondo Le Parisien il danno ammonta a circa 500mila euro. Una fonte vicina alle indagini, interpellata dall'Afp, ha sostenuto che il danno sarebbe "molto sovrastimato". Ora a condurre le indagini sarà la Brigata Soppressione del Banditismo, che cercherà di rintracciare i ladri. Operazione niente affatto facile, perché al momento non ci sono testimoni, che possano aiutare gli inquirenti nell'identificazione.

Cosa è successo

Il fattaccio è avvenuto nella serata di giovedì, quando Zico ha lasciato il suo albergo situato nel 19° arrondissement di Parigi – al limite nordorientale della città – utilizzando un taxi. Zico aveva con sé una valigetta, che è stata depositata nel bagagliaio del taxi. A quel punto è avvenuto il blitz dei ladri, che hanno operato in coppia. Un primo malvivente si è dunque rivolto al tassista per distrarlo, mentre l'altro ha colto l'occasione per rubare la valigetta, che secondo quanto riporta Le Parisien conteneva banconote (2000 euro e 2000 dollari), ma soprattutto due oggetti: un orologio Rolex e un anello, una riviere di diamanti.

Il valore totale del contenuto della valigetta è stimato in quasi mezzo milione di euro, un danno davvero notevole, qualora venisse confermato in tali dimensioni. Davvero peggio di così non poteva iniziare l'immersione nell'atmosfera olimpica per l'ex campione dell'Udinese.