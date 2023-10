Gola tagliata dal pattino: la morte choc di Johnson durante la partita di hockey

Il mondo dell'hockey è scosso per la tragedia occorsa durante un incontro della Elite Ice League inglese al giocatore 29enne dei Nottingham Panthers Adam Johnson, rimasto ucciso a causa di uno squarcio alla gola provocato dal pattino di un avversario durante normale una fase di gioco.

Una morte assurda, vista la dinamica poco prevedibile dell'incidente, alla base del quale c'è una caduta scomposta a terra dello stesso Johnson e di un avversario che tentava di contrastarne la progressione nella metà campo della sua squadra, gli Sheffield Steelers. È in questa circostanza che l'affilato pattino ha causato la lesione letale al collo del 29enne, riportando prepotentemente alla ribalta il tema della necessità di dotare i giocatori di hockey di protezioni anche in questa delicatissima parte del corpo.

Dopo lo scontro, l'ex centro dei Pittsburgh Penguins nella NHL americana si è accasciato a terra e ha iniziato a perdere sangue in modo copioso: il giudice di gara si è subito reso conto della gravità della situazione e ha bloccato immediatamente l'incontro per sincerarsi delle condizioni di salute del ragazzo. Johnson ha cercato di rialzarsi, aiutato anche da un compagno di squadra, con la maglia completamente insanguinata, ma dopo pochi passi è caduto a terra ancora una volta perdendo i sensi a causa della gravissima emorragia.

I colleghi del 29enne, completamente sotto choc così come i circa 8mila spettatori presenti all'interno della Sheffield Arena, hanno cercato di mettersi a disposizione per agevolare l'intervento dei soccorritori, tra lacrime e singhiozzi.

Nel silenzio dell'impianto, medici e paramedici si sono prodigati invano per salvare la vita al giocatore statunitense, mentre avversari e compagni di squadra formavano un cerchio attorno a lui per fare da schermo. Le telecamere che ripre ndevano il campo di gioco sono state puntate verso gli spalti, mentre il personale sanitario intervenuto praticava la rianimazione cardiopolmonare. "È stato orribile da vedere. La gente piangeva e sveniva" , ha spiegato uno dei presenti durante quegli attimi terribili e interminabili. Poco dopo, vista la gravità della situazione, la società ha iniziato ad evacuare l'arena, invitando i presenti a lasciare il loro posto.

A intervenire anche anche lo Yorkshire Ambulance Service, che ha portato sul posto anche un medico di terapia intensiva: dopo un primo soccorso, Adam Johnson è stato trasportato d'urgenza al Northern General Hospital di Sheffield, ma oramai per lui non c'era più nulla da fare.

"I Nottingham Panthers sono davvero devastati nell'annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di un inusuale incidente avvenuto ieri sera alla partita di Sheffield" , si legge nel comunicato della società. "I Panthers inviano i loro pensieri e le loro condoglianze alla famiglia di Adam, alla sua compagna e a tutti i suoi amici in questo momento estremamente duro. Tutti nel club, compresi i giocatori, lo staff, la dirigenza e la proprietà, hanno il cuore spezzato alla notizia della scomparsa di Adam. Adam, il nostro numero 47, non è stato solo un eccezionale giocatore di hockey su ghiaccio, ma anche un grande compagno di squadra e una persona incredibile con tutta la vita davanti. Ci mancherà tantissimo, il Club non lo dimenticherà mai. Riposa in pace Adam" .

