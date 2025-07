Gregorio Paltrinieri in ospedale per un doppio intervento, come sta il campione del nuoto

Il campione azzurro di nuoto Gregorio Paltrinieri costretto a fermarsi per sottoporsi a un doppio intervento chirurgico a Sassuolo. Il nuotatore ha postato sui social alcuni scatti fatti in ospedale, mostrandosi stanco ma grato per l'assistenza ricevuta. Lo aspettano almeno due mesi di riposo.

Lo stop forzato non piace, ma il campione italiano si ferma portando con sé il ricordo delle ultime vittorie. I Mondiali di nuoto di Singapore gli sono valsi tre medaglie d'argento, quelle dei 10 km, dei 5 km e della staffetta 4x1500 mista. Purtroppo i problemi fisici si sono fatti sentire, e non potevano essere ignorati. Stiamo parlando dell'infortunio a un dito della mano sinistra e, ancor prima, un problema al gomito trascinato da tempo.

Da qui la decisione di sottoporsi a intervento chirurgico. Tornato in Italia, l'atleta 29enne ha scelto fermarsi per risolvere entrambe le faccende, e si è rivolto all'ospedale di Sassuolo. A occuparsi di lui il professor Giuseppe Porcellini, assistito dalla sua équipe. Gli interventi erano due, ma Porcellini ha eseguito entrambe le operazioni in un'unica seduta. "È stata eseguita un'artroscopia di gomito con rimozione della vite intrarticolare su pregressa frattura, occorsa nel mese di agosto del 2024 al termine dei Giochi Olimpici, con successivo innesto cartilagineo. Nella stessa seduta operatoria è stata inoltre eseguita la riduzione della frattura della base della terza falange del quarto dito della mano sinistra avvenuta durante la gara di 10 km a Singapore" , è quanto spiegato in un comunicato ufficiale della Federazione italiana nuoto.

A quanto pare ci vorranno circa due mesi perché Paltrinieri possa tornare ad allenarsi. Si parla di ottobre. La prognosi è infatti di 6-8 settimane. Non potrà quindi partecipare alle gare che si terranno dal 27 luglio al 3 agosto.

"Mi sono veramente rotto il…" , scrive su Instagram il giovane atleta, pubblicando alcune foto fatte in ospedale. "Ma un grazie speciale a @giuseppeporcellini, a tutta la sua equipe, al dottor Manzieri, all'ospedale di Sassuolo e naturalmente a Tiziana Balducci. Mi hanno rimosso la vite intrarticolare nel gomito, che continuava a darmi fastidio dall'operazione dell'anno scorso e hanno messo a posto la frattura al dito di Singapore. E mi hanno offerto 1kg di pizza ieri sera".

Tantissimi i messaggi di affetto e sostegno da parte dei

"Torna presto, ti aspettiamo"

follower e dei colleghi nuotatori., è il messaggio lasciato dal Comitato Olimpico. Filippo Magnini, invece, ha commentato con una serie di emoji, invitando Paltrinieri a tenere duro.