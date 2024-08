Tra medaglie e cultura: la Cina alle olimpiadi

Ascolta ora 00:00 00:00

Cina grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. La compagine asiatica condivide la vetta del medagliere con gli Stati Uniti grazie alle 91 medaglie conquistate: per la precisione 40 ori, 27 argenti e 24 bronzi.. Conferme, sorprese ma anche record, come quello di Li Qian, che ha vinto la medaglia più ambita nel pugilato, categoria 75 kg, superando la rivale Atheyna Bylon (Panama) per 4-1. Originaria della provincia di Henan, Li aveva vinto un bronzo nel 2016 e un argento nel 2020: grazie all’oro conquistato ieri, è diventata l’unica donna nella storia dei Giochi ad aver vinto tutte e tre le medaglie nel pugilato femminile. In totale, i pugili cinesi hanno raccolto tre medaglie d’oro e due d’argento.

Un altro oro è arrivato grazie a Huanhua Liu, che si è imposto nella categoria -102 kg di sollevamento pesi: con un totale di 406 kg ha superato l’uzbeko Akbar Djuraev, argento con 404 kg complessivi, bronzo al neutrale bielorusso Yuaheni Tsikhantsou con 402 kg. Straordinario risultato quello ottenuto dalle ginnaste ritmiche, che hanno scritto la storia vincendo la prima medaglia d'oro olimpica del paese nell'evento all-around di gruppo. Cao Yuan ha difeso con successo il suo titolo olimpico nei tuffi dalla piattaforma 10 metri: grazie al punteggio di 547.50 ha superato il giapponese Rikuto Tamai (507.65). Bronzo al britannico Noah Williams (497.35). Cao, 29 anni, è il primo tuffatore a conquistare una medaglia d'oro in 4 edizioni consecutive delle Olimpiadi. Trionfo cinese anche nel tennistavolo: la squadra femminile ha mantenuto il titolo olimpico sconfiggendo il Giappone 3-0, mentre la squadra maschile si è imposta per 3-0 sulla Svezia. E, ancora, nel nuoto artistico è arrivato l’oro per le gemelle Wang Liuyi e Wang Qianyi.

Gli atleti cinesi hanno raccolto ottimi risultati a queste Olimpiadi, ma non è tutto: a Parigi 2024 ha raccolto grande interesse anche la cultura del Paese asiatico. Nel 2024 si celebra il sessantesimo anniversario dell’istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e Francia, con la China House di Parigi diventata un sito iconico per mostrare l’enorme patrimonio culturale del Paese. “La China House è una finestra sugli sport cinesi e una piattaforma per mostrare la cultura sportiva cinese al mondo intero”, ha evidenziato He Chong, medaglia d'oro cinese dal trampolino da 3 metri alle Olimpiadi estive di Pechino del 2008, ai microfoni di CGTN Sports Scene: “Penso che sia bello poter avere un posto come la China House nella città che ospita i Giochi olimpici per mostrare la cultura cinese a persone di Paesi diversi”.

Oltre alla China House, molti altri siti di Parigi offrono al pubblico uno scorcio della cultura cinese.

Il Musee de Guimet presenta una delle collezioni di arti cinesi più complete al mondo. Un’importante occasione per comprendere meglio la cultura cinese, promuovendo al contempo glicon gli altri Paesi.