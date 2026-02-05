Milano-Cortina, prima storica vittoria dell’Italia femminile di hockey: battuta 4-1 la Francia

Parte col botto l’avventura dell’Italia femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Al debutto le azzurre hanno sconfitto la Francia col punteggio di 4-1 (parziali: 1-1; 1-0; 2-0) al termine di un incontro dominato sia sotto il profilo del gioco che dei tiri, con 46 conclusioni verso la porta francese, un terzo in più delle avversarie. Grande prova per le ragazze di coach Eric Bouchard ed in particolare del portiere Martina Fedel.

Eppure sul ghiaccio della Milano Santagiulia Ice Hockey la partita dell’Italia non era iniziata benissimo: la Francia era riuscita ad andare in vantaggio e nella prima fase sembrava essere maggiormente in controllo. Poi però è subito venuta fuori l’Italia, che da lì ha dominato, fino a ribaltare il punteggio con quattro gol. Incassato il vantaggio francese di Gabrielle De Serres, arriva il pareggio con Kayla Tutino. Nel finale del secondo tempo a portare l'Italia in vantaggio è stata Rebecca Roccella. Fulmineo l'avvio del terzo drittel con Matile Fantin, stella dell'hockey italiano in rosa, capace di segnare la terza rete che ipoteca la partita. Meno di cinque minuti più tardi il poker firmato da Katrin Della Rovere, giocatrice che ha trascorso gran parte della sua carriera nelle leghe professionistiche nordamericane.

Un risultato storico per l’Italia femminile dell’hockey, visto che è solo alla seconda partecipazione della storia a una rassegna olimpica. La prima fu nel 2006, ancora in Italia, a Torino, ma la squadra finì il girone con tre sconfitte su tre, tra cui la più pesante della storia contro il Canada per 16-0. Le altre due sempre abbastanza nette, per 11-0 contro la Svezia e per 5-1 contro la Russia. In quell’Olimpiade l’Italia segnò un solo gol in tre partite (siglato da Sabina Florian), a distanza di 20 anni ne ha segnati ben 4 in una sola partita, nella gara d’esordio della competizione in corso a Milano-Cortina 2026. Ora le prossime sfide contro Germania, Svezia e Giappone, che completano il girone.

L’Italia della capitana Nadia Mattivi proseguirà l’avventura olimpica sabato contro la Svezia, poi lunedì 9 contro il Giappone e martedì 10 contro la Germania, tutte avversarie più forti della Francia. L’obbiettivo dell’Italia è quello di qualificarsi ai quarti di finale ma servirà chiudere il girone nelle prime tre. Di sicuro questo debutto incoraggiante fa ben sperare per le prossime gare.