A Milano è padel mania, campioni in campo fino a domenica. Boom di campi in Lombardia

L'Allianz Cloud è pronto a riempirsi di appassionati di padel. Fino all'8 dicembre sarà infatti teatro della terza edizione dell’evento milanese che ospita i protagonisti del circuito mondiale Premier Padel. Lo scorso anno sono stati oltre 30mila gli spettatori nel corso della settimana del padel, terminata con una finale al brivido vinta all'ultimo 15 dal Juan Lebron e Ale Galan contro Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno: "L’obiettivo sia sempre lo stesso, offrire al pubblico lo spettacolo dei migliori giocatori e giocatrici al mondo", spiega Luigi Carraro, Presidente Federazione Internazionale Padel.

In questi tre anni parallelamente il diffondersi del fenomeno padel ha fatto decollare le strutture presenti in Lombardia. Dai dati del FIP Research & Data Analysis Department - il centro studi della Federazione Internazionale Padel - aggiornati alla vigilia del Milano Premier Padel emerge che tre anni fa i campi presenti in regione erano 513, a dicembre di quest'anno sono più che raddoppiati: 1.320 campi, il 75% dei quali indoor, con un incremento del 157%. Nella provincia di Milano si contano 479 campi (+103% rispetto al 2021), di cui 400 indoor (l'84%). Oltre al loro valore assoluto, i numeri della Lombardia tra il 2021 e il 2024 risultano ancora più notevoli se messi a confronto con il dato nazionale: se in tutto il Paese nell'ultimo triennio la crescita dei campi è stata pari al 110%, in Lombardia l'impennata è incorniciata attorno a quel +157%. Con un dato superiore alla già straordinaria media nazionale – siamo il secondo Paese al mondo dietro alla Spagna - la Lombardia è a seconda regione italiana e insegue il Lazio. E' nei dati sui praticanti abituali, però, che la Lombardia balza al primo posto in assoluto, con circa 400mila giocatori – 180mila solo a Milano - tra agonisti e amateurs che scendono in campo una o più volte a settimana: un numero pari a più di un quarto del dato nazionale, pari a 1,5 milioni di praticanti.

Dopo Milano, il padel spopola anche a Brescia, che conta 198 campi e 66 strutture, seguita da Bergamo (134 campi, 42 strutture). Poi Varese (121/36), Como (82/24), Pavia (72/36), Monza e Brianza (69/27), Mantova (54/22), Cremona (39/16), Lodi (35/12), Lecco (31/12) e Sondrio (6/4).

Complessivamente, è possibile giocare in 270 comuni della Regione e anche in questo caso la provincia di Milano è al primo posto (52 comuni), seguita da Brescia (45) e da Bergamo e Varese, entrambe con 27 comuni. La media regionale di campi per struttura è superiore a quella nazionale, 3,2 campi per circolo contro 2,7, anche se a Milano si arriva a 4 campi in media per ogni circolo.