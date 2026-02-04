Milano, il percorso della Fiamma Olimpica: strade chiuse e divieti venerdì 6 febbraio

Finalmente ci siamo: la Fiamma Olimpica ha concluso il suo viaggio, facendo il suo ingresso nella città di Milano, Un itinerario, iniziato il 26 novembre a Olimpia in Grecia, e che è proseguito lungo tutto il nostro Paese fino al traguardo di Milano e dello Stadio di San Siro dove concluderà formalmente il suo viaggio con l’accensione del braciere olimpico durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali 2026. Venerdì 6 febbraio, la Torcia illuminerà alcuni dei luoghi emblematici della città: la Stazione Centrale, il Castello Sforzesco e Parco Sempione, la bellezza della Darsena, fino a respirare l'aria dei quartieri residenziali di Brera e Porta Nuova, Piazza Frattini e Piazza XXIV Maggio.

Il 6 febbraio sarà anche il giorno della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado all'interno della circonvallazione esterna, sia per il passaggio della fiamma sia perché quel giorno ci saranno numerosi movimenti di delegazioni straniere in città. Bisogna sapere che i tedofori e la torcia procedono, a seconda dei tratti di strada, su un veicolo, con o senza un convoglio al seguito. Si tratta di una carovana di persone, scortata, di una lunghezza complessiva di circa 770 metri. In città, la carovana procede con una velocità di circa 4km/h e comporta un'interruzione temporanea della circolazione stradale, pedonale e dei mezzi Atm lungo il percorso e sulle strade collegate per una durata di circa 30 minuti. Ecco quale sarà il percorso della Torcia Olimpica.

9.15, Bicocca - Zara M3/M5

Si parte alle 9 in via Pirelli, zona università Bicocca. La fiamma gira poi in viale Fulvio Testi fino alla fermata M3/M5 di Zara, all'incrocio con viale Stelvio.

10.12, Zara M3/M5 - Cimitero Monumentale

La fiamma imbocca viale Stelvio, poi gira a sinistra in via Valtellina verso lo Scalo Farini, oltrepassa il ponte sulla ferrovia e si dirige verso il Cimitero Monumentale.

11.05, Cimitero Monumentale - Largo Cairoli

A questo punto la Fiamma si sposta verso il centro cittadino. Si parte da via Bramante fino a piazza Lega Lombarda (zona Arena), di qui in via Moscova e in corso Garibaldi. Si gira a destra in via Tivoli e ancora a destra in Foro Bonaparte all'altezza del Piccolo Teatro. Poi entra nel parco Sempione, fino al laghetto, per tornare indietro verso il Castello Sforzesco e attraversarlo fino a largo Cairoli.

11.47, Largo Cairoli - Piazza Scala

La fiamma percorre via Cusani e via dell'Orso, gira a sinistra in via Brera ed entra nel cortile della Pinacoteca, per uscirvi in via Gabba e tornare verso via Monte di Pietà e via Verdi.

12.10, Piazza Scala - Piazza Aulenti

Da qui la Fiamma va verso Porta Nuova. Da piazza Scala percorre via Manzoni e costeggia i Giardini Pubblici lungo via Manin, attraversa piazza Repubblica e imbocca viale Liberazione fino a piazza Aulenti.

13.41, Piazza Aulenti - Regione Lombardia

La Fiamma sale in piazza Aulenti e, dopo aver fatto il giro sotto i palazzi Unipol e Unicredit, si dirige verso Palazzo di Regione Lombardia.

13.55, Regione Lombardia - Stazione Centrale

A questo punto, la Fiamma si sposta verso la Stazione Centrale, attraverso via Restelli e poi via Galvani, fino a raggiungere l'area pedonale di piazzale Duca d'Aosta.

14.03, Stazione Centrale - Corso XXII Marzo

La Fiamma va verso corso Ventidue Marzo, imboccando via Vitruvio e girando a sinistra in corso Buenos Aires, poi ancora a sinistra in viale Regina Giovanna e a destra in via Pisacane. Dopo l'incrocio con corso Indipendenza, la strada diventa via Fiamma. Il termine della tappa è all'angolo con corso XXII Marzo.

14.51, Corso XXII Marzo - Porta Romana

Da via Morosini, a destra in via Spartaco fino alla Rotonda della Besana. Poi a sinistra in viale Regina Margherita, corrispondente alla Cerchia dei Bastioni, e il proseguimento, via Caldara. La Fiamma raggiunge piazza Medaglie d'Oro, zona Porta Romana.

15.21, Porta Romana - Darsena

La Fiamma prosegue lungo la Cerchia dei Bastioni e percorre viale Filippetti, viale Beatrice d'Este e viale Gian Galeazzo. L'arrivo è in piazza XXIV Maggio, ai bordi della Darsena.

15.43, Naviglio Grande

Prima di approdare allo stadio San Siro, ecco l’ultima tappa della Fiamma olimpica sul Naviglio

Grande, a bordo di un'imbarcazione. La fiamma parte dalla Darsena e arriva all'altezza del ponte di via Valenza. Qui il fuoco olimpico viene riposto per fare poi il suo ingresso allo Stadio Meazza per l’accensione del braciere.