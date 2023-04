La morte di Julia Ituma riporta alla memoria quella di Giulia Albini. Ecco chi era

La tragica morte di Julia Ituma riporta alla memoria quella avvenuta nel 2012, sempre in Turchia, di un'altra pallavolista, Giulia Albini, suicidatasi nella notte tra il 28 e il 29 maggio di quell'anno dopo un volo di 105 metri dal Ponte del Sultano Fatih, il secondo sullo Stretto, nelle acque del Bosforo. Il cadavere della 29enne fu ritrovato nelle vicinanze della parte asiatica della città da un pescatore solo alcuni giorni dopo. La causa del suo suicidio venne attribuita alla fine della storia d'amore extraconiugale con Lorenzo Micelli, all'epoca allenatore dell'Eczacıbaşı Istanbul e oggi tecnico dell'Olympiakos e selezionatore della Bulgaria, che si era riavvicinato a sua moglie.

La ricostruzione della vicenda

Giulia Albini, in base alle ricostruzioni, aveva affittato una macchina con cui si era recata sul secondo ponte in piena notte per non essere notata. La polizia turca ispezionò a fondo sia l’automobile che la stanza di albergo dove la donna risiedeva, senza tuttavia trovare alcuna lettera di addio o indizi che indicassero la sua volontà di suicidarsi. L'ex pallavolista era giunta a Istanbul il 26 maggio con un volo dall’Italia e aveva ricevuto le visite dell’allenatore Lorenzo Micelli, all'epoca allenatore dell'Eczacibasi stessa squadra affrontata dalla Igor Gorgonzola Novara in cui giocava ieri Julia Ituma.

L’allenatore italiano confermò che tra loro c’era stata una relazione durata circa due anni, andata avanti quando Micelli e la moglie vivevano in due diverse città. L'uomo mise fine alla relazione, superati i problemi coniugali, ma questa cosa destabilizzà e non poco Albini che decise di compiere un atto estremo. La donna si recò ad Istanbul per cercare di tornare con lui ma Micelli non ne volle saperne ribadendo la fine della storia.

Albini inizò la sua carriera a 11 anni nella pallavolo Altiora di Verbania e dopo aver militato nel Volley Oleggio dal 1998 al 2005 in Serie B2, ha esordito in Serie A2 con il Dimeglio Brums Busto Arsizio lo stesso anno. Nel 2006 andò a giocare in Svizzera per il Bellinzona Volley, con cui ha debuttato nella massima serie elvetica. Infine, dal 2007 al 2010 ha militato all'AGIL Trecate, di nuovo in Serie B2. Nel 2010 decide di giocare per la Pallavolo Ornavasso, con cui ha raggiunto la promozione in Serie A2. Ha inoltre svolto l'attività di fisioterapista alla clinica Hildebrand di Brissago in Svizzera. La tragica scomparsa di Ituma riporta dunque alla mente quanto accaduto 11 fa ad un'altra pallavolista italiana, presumibilmente morta suicida e sempre in Turchia.