Parigi 2024, arriva il primo oro per l'Italia: Martinenghi trionfa nei 100 rana

Nicolò Martinenghi conquista la medaglia d'oro nei 100 metri rana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro chiude primo a sorpresa, davanti al campione olimpico britannico Adam Peaty di 2 centesimi (59.05) e allo statunitense Nic Fink (59.05).

Dal bronzo di Tokyo sono trascorsi tre anni e in nessuna delle gare internazionali più importanti, Martinenghi era sceso dal podio. Due anni fa a Budapest era salito sul tetto del mondo, ora ha scalato l'Olimpo. Nelle acque de La Defense Arena di Parigi, l'azzurro è stato autore di una prestazione eccezionale con una rimonta da vero fenomeno. Al tocco dopo 100 metri, Tete come viene soprannominato, è stato il primo di tutti e si è lasciato alle spalle altri due grandi campioni come Peaty e Fink, che devono dividersi l'argento ex aequo.

Nicolò, 24 anni di Varese, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, sarà ricordato per essere stata la prima medaglia d'oro dell'Italia Team ai Giochi di Parigi. A livello olimpico aveva conquistato due bronzi, quello di Tokyo 2020 e quello, sempre nella capitale giapponese, nella 4x100 misti. Un titolo che mancava da 24 anni per l'Italia. Inoltre Martinenghi è il quarto italiano nella storia a vincere un oro olimpico dopo Fioravanti che vinse il primo oro di sempre a Sydney (proprio nei 100 rana), Rosolino e Paltrinieri. É la sesta medaglia per l'Italia, la terza della giornata, dopo il bronzo per Paolo Monna e l'argento per Federico Nilo Maldini, nella pistola 10 metri.

History made! Nicolo Martinenghi takes the gold in the 100m Breaststroke (59.03) at #Paris2024 pic.twitter.com/X4UDB56YnJ — World Aquatics (@WorldAquatics) July 28, 2024

La carriera di Martinenghi

Considerato l'erede designato di Domenico Fioravanti, il miglior ranista nel nuoto azzurro degli ultimi 15 anni. Atleta istrionico, capelli biondo platino sotto la cuffia, completa il suo curriculum stellare: campione europeo nei 50 e nei 100 rana a Roma 2022, campione del mondo nei 100 a Budapest 2022 e ora campione olimpico a Parigi 2024.

L'exploit del 28 luglio 2024 è il coronamento di una carriera decollata nel 2019 con la vittoria nei 100 rana agli Assoluti di Riccione. Un primo squillo storico, con il crono di 58''75: anche in Italia, per la prima volta, viene abbattuto il muro dei 59''. La consacrazione arriva alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la medaglia di bronzo nei 100 rana e nella 4x100 metri misti. Gli Europei sono tappe intermedie prima dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi 2021: medaglia d'oro nella 4x100 metri misti, argento nei 50 e 100 metri rana e lbronzo nella 4x50 metri misti.

Ai Mondiali di Budapest 2022 trionfa con l'oro nei 100 metri rana e nella 4x100 metri misti, completando la sua avventura con l'argento nei 50 rana. Gli Europei di Roma sono una marcia trionfale con 3 ori: 50 e 100 metri rana oltre alla staffetta 4x100 metri misti, come contorno l'argento nella 4x100 mista.

Nei Mondiali diargento nei 100 rana, risultato bissato ai Mondiali di(anche nei 50), con l'aggiunta del bronzo nella staffetta mista. Oggi, l'ultimo capolavoro, il più importante della carriera.