"Ragioni di sicurezza". Israele escluso dai mondiali di hockey

La guerra tra Israele e Hamas ha delle ripercussioni a livello sportivo. La federazione internazionale di hockey su ghiaccio ha vietato a Tel Aviv di partecipare ai campionati mondiali. E la motivazione ha mandato su tutte le furie gli sportivi: secondo la IIHF, la presenza della squadra israeliana provocherebbe problemi di sicurezza. Si tratta del primo episodio a livello sportivo dallo scorso 7 ottobre, data del brutale attacco del gruppo terroristico palestinese.

In una nota diramata mercoledì, la International Ice Hockey Federation ha reso noto che il suo consiglio direttivo “ha deciso di limitare la partecipazione della squadra nazionale israeliana ai campionati IIHF fino a quando la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti (compresi i partecipanti israeliani) non potranno essere garantiti” . La nazionale maschile israeliana avrebbe dovuto giocare un torneo del campionato mondiale di divisione II-A in Serbia ad aprile contro varie squadre tra cui Australia ed Emirati Arabi Uniti. La squadra nazionale femminile israeliana, invece, avrebbe dovuto partecipare al campionato mondiale di divisione III-B in Estonia a marzo contro avversarie tra cui Bosnia-Erzegovina e Indonesia.

Come riportato dal Times of Israel, l’associazione di hockey su ghiaccio israeliana ha affermato che “fonti interne alla Federazione internazionale di hockey su ghiaccio suggeriscono che la causa alla base della decisione sembra essere la presunta capitolazione del presidente della Federazione, Luc Tardif, alle pressioni politiche, comprese le influenze della Russia”. L’IIHF ha invece affermato di “aver preso questa decisione dopo un’attenta considerazione e sulla base di una valutazione del rischio, discussioni con i paesi partecipanti e discussioni con i paesi ospitanti” .