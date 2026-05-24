Salta lungo quanto un tir: il record che nessuno riesce a battere

Jonathan Edwards freme in pedana. Saltella per caricarsi, non è nervoso. Capello brizzolato prima del tempo, sorriso da brav'uomo, caviglie di gomma arabica. È il 7 agosto 1995, stadio Ullevi di Göteborg, cielo plumbeo, nuvole nere come presagi. Attorno a lui i Mondiali di atletica, la pista rossa, la fossa di sabbia che aspetta. Lui prende la rincorsa.

Hop, step, jump. Un balzo, un passo, un salto. Tre fasi che devono fluire come un unico pensiero del corpo, senza interruzione, senza esitazione, senza l'ombra di un errore. Edwards le esegue con una precisione e una potenza ferali. Atterra. Il tabellone segna 18,16. È il primo uomo nella storia a superare la barriera dei 18 metri nel salto triplo. Lo stadio esplode. Lui sorride. Poi torna in pedana.

Al secondo tentativo va ancora più lontano: 18,29. La lunghezza di un autoarticolato. Il tabellone non è nemmeno attrezzato per segnare misure oltre i 18 metri — nessuno pensava che potesse servire. Quella è, forse, la fotografia più eloquente del prodigio appena compiuto: l'inadeguatezza delle nostre attese di fronte alla dismisura del reale. Trent'anni dopo, nessuno si è ancora avvicinato abbastanza da far tremare quel numero.

Lo stesso Edwards, anni dopo, confessa alla BBC con disarmante onestà: “Il fatto che nessuno abbia superato il mio record non è un bel segno per l'atletica leggera”. Una frase ricolma di inquietudine. È la consapevolezza di aver compiuto qualcosa che forse non avrebbe dovuto essere possibile, e che proprio per questo rimane sospeso nel vuoto come una domanda senza risposta.

C'è una dimensione quasi teologica in questa storia, e non è una metafora peregrina. Edwards è davvero un uomo di fede profonda. Per anni — seguendo l'insegnamento paterno e il terzo comandamento — si rifiuta di gareggiare la domenica, rinunciando a meeting e finali internazionali per rispettare il giorno del Signore. Una scelta che gli costa risultati, visibilità, forse medaglie. Poi, nel 1993, dopo una lunga meditazione, cambia idea. Ed è come se tutta quella energia trattenuta, tutta quella rinuncia accumulata, cerchi improvvisamente uno sfogo. Due anni dopo, la deflagrazione a Göteborg.

L'Équipe definisce l'impresa “una delle migliori prestazioni nella storia dell'atletica leggera”. Parole misurate, per un giornale che di atletica ne ha vista tanta. Una nota rivista americana titola: “Edwards mette a dura prova le nostre convinzioni”. Sì, proprio così. Perché un record che resiste trent'anni prova che certe imprese umane abitano un territorio dove la biomeccanica finisce e inizia qualcos’altro: chiamatelo talento assoluto, chiamatelo grazia. Chiamatelo come volete, ma succede.

Negli ultimi tre decenni, solo altri sette atleti superano i 18 metri. Uno solo tocca i 18,20. Nessuno si avvicina a quella cifra finale, a quel 18,29 che campeggia solitario in cima alle classifiche mondiali come una vetta himalayana che tutti venerano e nessuno riesce a scalare.

Edwards smette di saltare nel 2003. Diventa commentatore televisivo per Eurosport, voce pacata e competente sulle gare altrui. La vita lo porta anche lontano dalla fede: in un'intervista rivelatrice racconta di aver smesso di credere in Dio proprio come ha smesso di gareggiare, con la stessa quieta determinazione.

Ma il salto resta lì, immobile e definitivo, a sfidare chiunque voglia cimentarsi con l'impossibile.

Trent'anni di solitudine sospesi nell'aria. Diciotto metri e ventinove centimetri di eternità sportiva.



