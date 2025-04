Sara Curtis di nuovo "Divina": record italiano anche sui 50 metri stile libero

Ascolta ora 00:00 00:00

Nemmeno il tempo di festeggiare lo strepitoso nuovo record italiano sui 100 metri stile libero ottenuto martedì 15 aprile agli Assoluti di Riccione strappandolo a Federica Pellegrini, non certo una qualsiasi, Sara Curtis si è ripetuta anche oggi abbassando il tempo sui 50 metri stile libero che apparteneva già a lei. Il tempo record è di 24"52, quattro centesimi in meno del primato che già le apparteneva.

Una gara incredibile

L'aggettivo "Divina" apparterrà per sempre alla Pellegrini ma la 18enne piemontese è all'alba di una carriera che promette e fa sognare tutti gli italiani che amano questo sport. La velocista può vantare il risultato di 53"01 sui 100 metri che gli è valso già il pass per i prossimi Mondiali di Singapore e oggi ha ritoccato quel 24"56 ottenuto sempre a Riccione e sempre in batteria soltanto un anno fa. Non è detto che nella finalissima che si disputerà nel pomeriggio del 16 aprile (ore 18) non possa abbassare ancora questo già incredibile risultato.

Le congratulazioni di Federica Pellegrini

" Congratulazioni!!! Vedere il nuoto femminile dello stile libero veloce viaggiare così alto è veramente bellissimo!!! Brave ragazze!!! ": a scriverlo sul proprio profilo Instagram è stata proprio Federica Pellegrini che si è complimentata anche con Alessandra Mao (14 anni) che ha stabilito il record italiano sui 200 metri stile libero e con Sara Curtis per i 100 metri che le hanno tolto lo "scettro" che le apparteneva da alcuni anni.

Chi è Sara Curtis

Sara è nata a Savigliano nell'agosto 2006 a Savigliano, in provincia di Cuneo, da papà piemontese e mamma nigeriana: studia all'Istituto Tecnico Economico e Turistico (sta finendo l'ultimo anno) e già da tempo è considerata un astro nascente del nuoto. Le sue specialità sono le gare sprint come i 50 e 100 stile libero ma anche la staffetta 4x100. Prima di capire che la sua vocazione fosse lo stile libero, ha provato tutte le specialità del nuoto eccezion fatta per la rana. In acqua era già chiaro quanto potesse dare nella velocità, la scelta della disciplina sulla quale puntare non è stata difficile.

Il grande pubblico la sta conoscendo soltanto in questi giorni ma la predestinata ha dato sfoggio del suo talento già nel 2024 prima delle Olimpiadi parigine vincedo ben sei medaglie d'oro su sette distputare agli Europei juniores dove ha vinto anche sui 50 metri dorso oltre ad arrivare davanti a tutti nei 50 e 100 metri stile libero e nella staffetta, sia donne che mista. " Mi hanno buttato in acqua a due anni, a sei facevo agonismo: è stato amore a prima vista. La prima volta gli istruttori ci fanno entrare in acqua, tutti piangono, tranne me. Io rido come una matta", ha raccontato recentemente al Corriere. Sara è una ragazza con le passioni tipiche di chi ha la sua età: ama vestire alla moda, le piacciono molto gli smalti e la musica preferita è quella rap americana. Ha un fidanzato, Andrea Pusceddu, anch'esso nuotatore (specialità delfino) di un anno più grande.

Le reazioni social

" Sara Curtis è davvero la nuova promessa del nuoto ", scrive su X una sua

Questa ragazza continua a volare

ammiratrice. "", si legge sui social per celebrare la nuova impresa della piemontese in grado di abbassare con una apparente facilità questi record sulla velocità dello stile libero.