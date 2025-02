Sci, Shiffrin nella storia: cento vittorie in carriera

Ascolta ora 00:00 00:00

Nello slalom del Sestriere la statunitense Mikaela Shiffrin conquista la centesima vittoria in Coppa del Mondo. Un grande risultato che arriva dopo l'infortunio patito a dicembre sulle nevi di Killington. L'atleta precede di 61 centesimi la croata Zrinka Ljutic e di 64 l'altra statunitense, Paula Moltzan. Prima delle azzurre Marta Rossetti, al sedicesimo posto.

Al comando sin dalla prima manche, Shiffrin gestisce alla grande anche anche la seconda e decisiva discesa, confermandosi in vetta alla classifica con il tempo di 1'50"33. Cede due piazze rispetto alla prima manche la Rossetti che chiude: per la bresciana, che ha dato ottimi segnali soprattutto nella prima frazione, si tratta comunque di un buon risultato che permette di incamerare nuova fiducia. Poco dietro, Martina Peterlini è diciannovesima a 2"45, con Lara Della Mea ventunesima a 2"54. Ljutic approfitta dell'uscita in prima manche di Camille Rast per salire in vetta alla classifica di specialità: sono 489 i punti della croata che supera l'elvetica (450) con Liensberger terza a 384; ventiduesima Peterlini con 72.

Cambia poco nella classifica generale, con Federica Brignone (999) e Lara Gut (809) non impegnate in slalom e Ljutic a confermarsi terza salendo a

753 punti. La Coppa del Mondo femminile si sposta ora in Norvegia: mercoledì la tappa scandinava si aprirà con la prima prova cronometrata in vista delle due discese di venerdì e sabato; domenica quindi spazio al superG.