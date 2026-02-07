Leggi il settimanale
Nazionale |Milano

Sfregio alla Casa dello Sport: pareti imbrattate con la vernice rossa

Nella notte c'è stato un atto vandalico ai danni della Casa dello Sport di via Piranesi. I Guerrieri V_V hanno imbrattato le pareti esterne

Dopo la bellezza della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali 2026 tenutasi ieri, Milano si sveglia con una terribile sorpresa. Nella notte, infatti, è stato commesso un atto vandalico contro la Casa dello Sport di via Piranesi, un vero e proprio punto di riferimento per il mondo sportivo. La struttura, di proprietà di Sport e Salute, ospita l'Istituto di Medicina dello Sport di Milano (Imsmi), centro d'eccellenza convenzionato con la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Sono tantissimi gli atleti, professionisti e amatoriali, che vi si rivolgono.

Non solo. Nella Casa dello Sport vi è anche la sede del Comitato regionale del Coni e oltre a quella di diverse Federazioni sportive nazionali.

Nella notte alcune pareti sono state imbrattate con della vernice rossa. Campeggiano scritte come "OMS ORG criminale" e "Coni complice di genocidio". Gli autori del gesto, che si sono firmati, sono gli attivisti che si fanno chiamare Guerrieri V_V, i cosiddetti eredi di coloro che venivano chiamati No Vax. Il gruppo è contrario non solo ai vaccini, ma anche ai pagamenti digitali e al 5G.

Dopo la scoperta fatta questa mattina sono

state chiamate le forze dell'ordine, che hanno raggiunto la zona per effettuare i primi rilievi. Le autorità stanno cercando di risalire all'identità dei responsabili. Intanto sono già cominciati gli interventi di ripristino.

