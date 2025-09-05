Sinner, semifinali di Pallavolo ed Eurobasket: lo sport più atteso del weekend e dove vederlo

Si prepara un fine settimana intenso su più fronti sportivi: nella notte di sabato, tra poche ore, sarà Jannik Sinner a presentarsi al cospetto dell'avversario Felix Auger-Aliassime per un posto nella finalissima degli Us Open ma poi grande attesa per l'Italvolley di Velasco anch'essa in cerca di un posto in finale ai mondiali in Thailandia per concludere in bellezza con gli Europei di Basket con l'Italia di Pozzecco che si gioca gli ottavi di finale.

La gara di Sinner

Prima di Jannik scenderanno in campo Alcaraz e Djokovic per un posto nella finalissima: il numero uno del mondo giocherà dopo la prima semifinale del singolare maschile non prima dell'1 di notte di sabato 6 settembre. Come accaduto per le altre gare, Sinner si potrà vedere in chiaro su Supertennis e per gli abbonati Sky sui canali dedicati dello Sport. L'altoatesino difende il titolon vinto lo scorso anno sul cemento americano in una gara che sulla carta può sembrare a senso unico ma nasconde delle insidie che lo stesso azzurro ha spiegato ai microfoni della stampa sottolineando che nell'ultimo periodo Auger-Aliassime è migliorato molto.

Le azzurre della pallavolo

Ad un orario sicuramente più comodo, ovvero le ore 14.30 italiane di sabato 6 settembre, le azzurre di Velasco cercano un posto nella finale dei Mondiali di Pallavolo: in semifinale troveranno il Brasile che ha vinto 3-0 contro la Francia. Fino a questo momento l'Italvolley è stata un rullo compressore ottenendo ben 33 vittorie consecutive in impegni ufficiali. La gara contro le verdeoro sarà trasmessa in chiaro e in diretta tv sui canali Rai mentre in live streaming su Rai Play, Vbtv e Dazn.

L'Italbasket di Pozzecco

Ottenuto il secondo posto nel girone C, l'Italbasket di Pozzecco vola verso la Lituania dove si disputerà la fase finale degli Europei con gare ormai ad eliminazione diretta. Gli azzurri se la vedranno contro la Slovenia che ha chiuso il girone eliminatorio al terzo posto del gruppo D. Fa ben sperare l'ottimo stato di forma degli azzurri con quattro vittorie consecutive contro Georgia, Bosnia-Erzegovina, Spagna e Cipro.

La gara è in programmaalle ore 17.30 italiane e sarà visibile in chiaro e in diretta su, per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Basket mentre in streaming su Dazn, RaiPlay, SkyGo e Now Tv.