Tamberi lotta come un leone ma non ce la fa: fuori dalla finale dell’alto a 2.27

Stavolta a Gimbo il miracolo non riesce. Il capitano della spedizione azzurra si presenta allo Stade de France provando ad essere più forte dei calcoli renali, del dolore, della maledetta sfortuna ma nemmeno la sua volontà riesce a superare la malattia. Gianmarco Tamberi arriva con il volto scuro, stringendo i denti ma si capisce subito che non è quello di sempre. I due tentativi falliti sul 2.22, misura certo non proibitiva per lui, sono l’antipasto ai tre errori su 2.27 che concludono in maniera mesta la difesa dell’oro olimpico conquistato a Tokyo. Rimane sempre in gara l’altro azzurro Stefano Sottile, finora perfetto assieme al qatariota Barshim.

Gimbo ci prova ma non è serata

L’inizio dell’ultima serata di gare allo Stade de France vede subito la finale più attesa per i tifosi azzurri, quella nella quale Gianmarco Tamberi cercherà di difendere il suo titolo di campione olimpico. L’avvicinamento non sarebbe potuto essere peggiore per Gimbo, perseguitato dai calcoli renali e costretto ad andare al pronto soccorso nel pomeriggio per analisi dopo aver vomitato sangue due volte. Superare la qualificazione in condizioni del genere non sarà affatto semplice per il marchigiano, che avrà a suo fianco l’altro azzurro Stefano Sottile. I rivali sono tutti presenti, dall’amico Barshim al neozelandese Kerr, dal coreano Woo allo statunitense Harrison ma le misure importanti in stagione non sono state molte: la gara sembra quindi apertissima. Tamberi e Barshim saltano il 2.17 di avvio, superati bene sia da Sottile che dagli altri finalisti: i due campioni olimpici entrano in campo dal 2.22 e le cose iniziano subito a scaldarsi. Bene Sottile, Woo e Barshim, che supera l’asticella senza alcun problema: Tamberi sbaglia abbastanza male il primo tentativo, mentre il resto del campo riesce a passare il 2.22 più o meno agevolmente. Sette in testa a parimerito dopo le prime due quote ma la domanda che tutti si fanno è se Gimbo riuscirà a ritrovare lo stacco giusto per rimanere in gara nonostante tutto.

Il secondo tentativo del campione azzurro è decisamente più convincente: benino la rincorsa e lo stacco ma le gambe ancora non rispondono come si deve e colpiscono l’ostacolo. Ultimo tentativo per l’azzurro già da dentro o fuori: Gimbo si carica a mille, è supportato dal pubblico dello Stade de France e mette un salto enorme, volando sopra l’asticella di parecchi centimetri. Nonostante tutto e tutti, Tamberi c’è e lotterà fino alla fine. Il sudafricano Raats è il primo dei dodici di finale a lasciare la compagnia: si passerà ai 2.27, misura sicuramente non insignificante per nessuno. Iniziano ad arrivare i primi errori: sbagliano Stefela ed il forte coreano Woo mentre Barshim salta con facilità quasi imbarazzante la misura. Magari non in maniera così netta, ma Stefano Sottile è altrettanto convincente e salta i 2.27 al primo tentativo. Dopo una serie di errori, si ripresenta in pedana Gimbo ma la luce stavolta è spenta: rincorsa da dimenticare, stacco inesistente, errore più che netto. Se McEwen passa completando il quartetto in testa, che ancora non ha sbagliato: fa sensazione la presenza di Sottile ma Ivanov, Woo ed Akamatsu riescono a superare la misura al secondo tentativo.

Il secondo tentativo di Tamberi vede ancora una volta tutto lo stadio a dargli la carica: bene la rincorsa stavolta ma lo stacco non è quello dei giorni migliori e l’asticella non gli è amica. L’automatismo di un gesto complicato come il salto in alto è un equilibrio delicatissimo, che certo non può non essere influenzato dai problemi fisici. Se Stefela viene eliminato, rimangono Gimbo e Beckford ad essere con le spalle al muro al terzo tentativo: il giamaicano sbaglia e saluta la compagnia, tocca di nuovo all’azzurro. Tamberi si lancia, spinto dal pubblico ma stavolta la polvere di fata è finita: Gimbo ci va vicino ma non riesce a scavalcare l’asticella. La difesa del suo titolo olimpico finisce qui, con un nono posto e tante recriminazioni per la maledetta sfortuna. Un Tamberi affranto viene circondato dal suo entourage e dagli amici di sempre: la sua carriera certo non merita di finire così.

Sottile ci prova

Se per molti appassionati azzurri la finale del salto in alto finisce più o meno qui, va comunque assegnato l’oro olimpico e la gara continua. Mutaz Essa Barshim supera i 2.31 senza grossi problemi mentre Sottile imbrocca un salto completamente da dimenticare, sbagliando male. Akamatsu e McEwen, che avevano sofferto parecchio sulle misure precedenti, saltano il 2.

31: quando Sottile torna in pedana fa tutto quel che avrebbe dovuto fare al primo salto, superando bene una misura vicina al suo personale., che certo non si aspettava di rimanere in gara per il podio così a lungo.

