"Ho vomitato due volte sangue". Tamberi in ospedale per nuovi esami

A poche ore dall'inizio della finale del salto in alto prevista per le 19 e in una vera e propria corsa contro il tempo non si sa ancora se Gianmarco Tamberi, nonostante la sua ferrea volontà di scendere in pista, possa essere in grado comunqune di partecipare: dopo la colica renale che si è scatenata soprattutto alle prime luci dell'alba, l'atleta azzurro ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere con una nuova flebo come ha postato in una storia su Instagram la moglie Chiara Bontempi e con un post su Instagram scritto dallo stesso Gimbo poco dopo.

"Colica non passa"

" Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire.....", ha scritto Tamberi pieno di sconforto su un lettino dentro un'ambulanza mentre stringe la mano della moglie. " Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l'amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così".

"Non riesco a rispondervi"

Gimbo non viene mostrato in volto, una foto della moglie postata in una storia su Instagram mostra soltanto il suo braccio sinistro con un filo alla quale è presumibilmente attaccata una flebo. " Mi state scrivendo in tanti, la situazione è questa - scrive la Bontempi - Non riesco a rispondervi, scusate. Siamo in ospedale ", conclude. È possibile che la stessa moglie, Tamberi o la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) facciano sapere qualcosa in tempo reale appena la situazione sarà più chiara circa la sua partecipazione alla gara.

"Si fanno valutazioni"

In queste ore così concitate il presidente Fidal, Stefano Mei, ha provato a far chiarezza " Sta facendo delle valutazioni, vediamo come evolve la situazione.

Sta facendo una visita, non so in che ambito sia, sta facendo le valutazioni e poi decideranno. Lui vuole gareggiare ma chiaro che bisogna vedere cosa succede. Niente di cronico, niente di problematico. Bisogna vedere che non corra nessun rischio".