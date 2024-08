"Come farò?".Tamberi choc: un'altra colica renale. A rischio la finale

Ascolta ora 00:00 00:00

La sfortuna è stata più forte della forza di volontà e della bravura del campione del salto in alto, Gianmarco Tamberi, che alza bandiera bianca in vista della finale di stasera nel salto in alto vista la colica renale che lo ha colpito durante la notte. L'atleta azzurro ha deciso comunque di partecipare ma chissà in quali condizioni potrà gareggiare nelle prossime ore dopo una notte in bianco e un dolore che non è passato nemmeno questa mattina.

Il post di Tamberi

L'annuncio lo ha dato il 32enne di Civitanova Marche con un post sui social. " Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così.....", scrive su Instagram spiegando nel dettaglio la notte di passione.

" Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un'altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui" .

Il dispiacere è enorme, l'atleta spiega di essere

Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare.."

senza parole e dispiaciuto da morire. Nonostante tutto, però, non vuole rinunciare alla finale olimpica. "