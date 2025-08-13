Anche il Pd Albiani pressa la giunta: "Chiudere Chiesa Rossa senza rinvii"

"La morte di Cecilia De Astis, investita da un'auto rubata guidata da quattro minorenni, è l'ennesimo drammatico episodio che colpisce il Gratosoglio" dichiara il consigliere comunale del Pd Michele Albiani (nella foto), presidente della Commissione Sicurezza di Palazzo Marino. "Il campo rom di via Chiesa Rossa, già oggetto di un percorso di superamento, va chiuso senza ulteriori rinvii. Non possiamo tollerare zone franche di degrado e illegalità che alimentano insicurezza per tutto il quartiere" prosegue Albiani. Il Gratosoglio, "in particolare via Saponaro - sottolinea -, è purtroppo vittima di una sovrapposizione di fragilità sociali, degrado e violenza. Per questo non possiamo limitarci alla sola repressione, pur necessaria, ma dobbiamo intervenire anche con politiche strutturali di inclusione e di contrasto al degrado. Penso, ad esempio, all'impegno preso la scorsa settimana in fase di bilancio per la riapertura del centro sportivo Carraro o alla mia mozione approvata lo scorso anno per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'asse tranviario di via dei Missaglia e via Saponaro, con nuove alberature, siepi e attraversamenti sicuri. È il momento di accelerare: rinnovo all'assessora Grandi la richiesta di intervenire".

Il consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi sui social

prima contesta le "speculazioni della destra, cavalca la disgrazia per dare addosso ai rom e alla politica di integrazione del Comune" poi aggiunge però che "è una tragedia terribile, su cui bisogna meditare e lavorare".