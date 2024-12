Un anno di "Operazione Strade Sicure": oltre un milione di controlli per 900 militari

Ascolta ora 00:00 00:00

Oltre un milione di controlli a persone e veicoli e 197 le persone fermate, arrestate o denunciate. È questo il bilancio dell'«Operazione Strade Sicure» e di tutte le loro attività messe in atto durante l'anno 2024 nel Raggruppamento che comprende le zone di Lombardia e Trentino - Alto Adige, con i militari quotidianamente impegnati sulle strade delle nostre città. Nel corso dei 12 mesi dell'intensa attività operativa, oltre 900 donne e uomini dell'Esercito sono stati impiegati nell'operazione «Strade Sicure», volta a contrastare la criminalità, garantire la sicurezza di obiettivi sensibili, controllare il territorio, prevenire e contrastare la condotta di reati, operando in costante sinergia con le forze di Polizia. Il Raggruppamento, che ha al Comando il Colonnello Roberto Spampanato, Comandante del 10° Reggimento Genio Guastatori di stanza a Cremona, ha lavorato sotto il Comando del Generale di Divisione Michele Risi, Comandante delle Truppe Alpine, coordinandosi con le Prefetture e rispettive Questure di: Milano, Como, Bergamo, Brescia, Monza Brianza, Bolzano, Varese e Sondrio durante il periodo del Vertice G7. Il Comandante delle Truppe Alpine - al termine dell'anno 2024- ha voluto ringraziare tutto il personale dell'Esercito impiegato in operazione in questi mesi per la professionalità e motivazione dimostrata, sottolineando «l'orgoglio per le importanti attestazioni di stima e riconoscenza ricevute da parte delle autorità locali, ma soprattutto per il senso di gratitudine dimostrato dalla popolazione nei confronti dell'Esercito».

In questi mesi, come si legge in una nota, «è stato svolto un significativo lavoro che ha visto modificare il dispositivo schierato prevedendo meno presidi statici a favore di pattuglie più dinamiche, sia appiedate che a bordo dei mezzi». Gli uomini e le donne dell'Esercito infatti a parte alcuni presidi fissi, sono stati impegnati maggiormente sulle strade.

L'operazione «Strade Sicure», istituita ormai 17 anni fa, per l'esattezza il 4 agosto 2008 (con la legge n.125 del 24 luglio 2008), nasce per assicurare il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la sorveglianza dei punti sensibili per la comunità nazionale. Dal mese di aprile i militari sono stati impiegati anche per la sicurezza dei principali nodi ferroviari e in città sono stati impiegati presso le Stazioni di Milano Centrale, quella di Garibaldi e la Stazione di Rogoredo.

In questo ultimo anno, il Comando del Raggruppamento - che ha sede presso la storica Caserma «Santa Barbara» di Milano - è stato sotto la responsabilità anche del 3° Reggimento Artiglieria da montagna e del 7° Reggimento Alpini.