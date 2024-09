Anteprime e protagonisti della televisione. A Torino la nuova edizione del "Prix Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

I migliori programmi nazionali e internazionali in concorso. E tante anteprime. È questo il Prix Italia, il premio della tv che quest'anno torna alle origini, a Torino, città che dal 1950 lo ha ospitato già dieci volte. La 76esima edizione si svolgerà dall'1 al 4 ottobre ed è inserita nelle celebrazioni dei 70 anni della Tv e dei 100 della radio, nonché dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi.

Il claim, Loud and Clear («forte e chiaro»), è infatti ispirato alla risposta che il genio italiano ricevette da oltreoceano al lancio del suo primo messaggio wireless e - dicono gli organizzatori - «rappresenta l'essenza stessa del servizio pubblico».

«Il Prix Italia torna dopo sette anni nella città simbolo della comunicazione, dove cento anni fa nasceva la radio - ha detto nella conferenza stampa di presentazione l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio -. Con il Prix inizierà una settimana di eventi tra Torino e Roma che si concluderà il 6 ottobre con uno spettacolo al Palazzo dei Congressi dell'Eur per celebrare i 100 anni della radio e i 70 della tv». «Il Prix Italia accoglie tutti ed è completamente gratuito - ha spiegato la segretaria generale Chiara Longo Bifano -. Quest'anno, grazie alla tecnologia, cercheremo di fare un passo avanti per provare a raggiungere tutti, anche chi non parla inglese».

Tanti gli ospiti, italiani e internazionali, i talent e i protagonisti dell'audiovisivo coinvolti a vario titolo nel più longevo premio dedicato alla produzione radiofonica, televisiva e multimediale.

Hanno annunciato la loro presenza a Torino Alberto Angela che guiderà addetti ai lavori e fan nei segreti del suo modo di raccontare e Piero Chiambretti.

«Ospite» d'eccezione Guglielmo Marconi che, grazie all'intelligenza artificiale, dal passato spiegherà come

sarebbe stato il mondo delle telecomunicazioni senza le sue invenzioni.

Oltre al concorso, con 252 programmi in gara, inviati da 76 broadcaster appartenenti a 50 Paesi, in programma anteprime Rai ed eventi sul territorio.