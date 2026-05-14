Arisa, Elisa e Giorgia. Con il Concertone tre ore di musica al Radio Italia Live

Il rito non cambia, anche perché è ormai tra quelli più amati dai milanesi appassionati di musica italiana. La location, quella non sia mai che cambi: piazza Duomo è il cuore pulsante di una città che, per motivi discografici ma anche culturali, è la capitale della musica nel nostro Paese. A cambiare sono i protagonisti, vale a dire gli artisti che, come ha dichiarato Arisa, ospite speciale a Palazzo Marino, considerano ormai Radio Italia Live Il Concerto un evento "con cui alzare la propria asticella". Fresca di apparizione all'ultimo Festival di Sanremo (nel quale si è classificata al quarto posto col brano dal sapore disneyiano "Magica favola"), la cantante lucana ha partecipato alla presentazione della 13esima edizione di quello che è considerato "l'evento musicale gratuito più importante italiano", atteso per domani all'ombra (si fa per dire, sarà sera, show a partire dalle ore 20.40) delle guglie della Cattedrale.

"Per me ha spiegato Rosalba Pippa in arte Arisa è un onore partecipare al Radio Italia Live, poter cantare nella piazza più celebre di Milano, la città nella quale giunsi da Potenza all'età di soli 19 anni col sogno di fare musica. Esibirmi qui mi dà la speranza e la voglia di continuare a fare ciò che faccio". La line up degli artisti, in ordine alfabetico, vede Alfa, Annalisa, la già citata Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax (anche lui reduce dal Festival), Noemi, Tommaso Paradiso (un altro fresco ex dell'ultimo Sanremo), The Kolors (ospiti a Sanremo) e, tra gli emergenti per Radio Italia Trend e anch'egli passato dal Festival, Sayf. Come ogni anno sono almeno ventimila le persone attese in piazza Duomo: dal 27 aprile è stato possibile accedere al sito Ticketone.it per prenotare un accredito massimo per due persone fino a esaurimento posti. Dal 21 aprile è stato possibile acquistare al sito store.radioitalia.it il kit in edizione limitata per il live, che dà anche accesso all'area Vip.

La formula non cambia: musica dal vivo con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Sartori, mini-live di tre brani a testa per ciascun artista, con debiti nuovi arrangiamenti per orchestra. Alla conduzione dell'evento sono previste le voci più celebri dell'emittente radiofonica fondata da Mario Violanti, da Giuditta Arecco a Daniela Cappelletti da Marco Falivelli, a Francesca Leto, a Enzo Miccio. Per tutti coloro che non riusciranno a guadagnarsi il posto in piazza Duomo c'è la copertura radiofonica e televisiva di Radio Italia, cui vanno aggiunti Sky e Now su satellite e piattaforma digitale, Tv8 per la tv generalista, canale You Tube e app ufficiali di Radio Italia, capaci di raccogliere, nell'edizione scorsa, fino a 14,6 milioni di contatti.

A Palazzo Marino era presente anche il sindaco Beppe Sala: "Questo evento musicale così importante è ormai un appuntamento fisso della primavera milanese ha spiegato il primo cittadino e posso anche dire che, per la Design Week, Milano sta accogliendo un numero altissimo di visitatori, nonostante i problemi internazionali che ben conosciamo". Dopo il la tappa milanese, Radio Italia Live Il Concerto si sposterà a Palermo. L'appuntamento è per domenica 28 giugno al Foro Italico.