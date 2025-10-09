Le strappano due collane alla fermata M4 Policlinico

Stava salendo a bordo di un treno della linea M4 quando un uomo le si è avvicinato e le ha strappato dal collo due collanine d'oro e si è dato alla fuga. É successo martedì sera intorno alle 19 alla fermata Sforza-Policlinico, vittima una milanese di 34 anni. Immediatamente è scattato l'allarme e un altro passeggero ha inseguito il ladro, altri hanno contattato il 112 e una volante della questura di Milano è riuscita a bloccare e arrestare il malvivente, un egiziano di 37 anni. Ovviamente un grosso spavento per la donna. "Ringrazio gli agenti di Milano per aver arrestato l'egiziano - è intervenuto ieri il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali -. Ancora maranza che rubano e compiono attività illegali in città, a conferma del trend, ufficializzato qualche mese fa sia dal prefetto Claudio Sgaraglia e dal sindaco Beppe Sala, che vede circa l'ottanta per cento dei furti in città commesso appunto da stranieri. Il più delle volte, come in questo caso, la gran parte di quelli che commettono continuamente azioni illecite nelle nostre città, sono recidivi o già noti alle forze dell'ordine. I milanesi hanno perso la pazienza e non ne possono più".

Il governo Meloni, continua De Corato (ex vicesindaco di Milano), nonostante il forte ostruzionismo di alcuni magistrati, sta cercando di tutelare al massimo il nostro Paese impedendo il più possibile gli sbarchi illegali e aumentando le espulsioni dei clandestini".