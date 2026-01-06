Arriva il colosso HBO Max e lancia la sfida a Sky

The Pitt 2 sarà uno dei cavalli di battaglia per il debutto in Italia di HBO Max, la piattaforma streaming che raccoglie in un'unica offerta serie, film, programmi, sport e l'intero catalogo del colosso americano Warner Bros. Discovery. HBO Max si presenta forte di una library riconoscibile e aggressiva, non a caso lanciata con l'immagine di uno dei draghi della saga del Trono di spade. Per avere un'idea, si parla della casa madre di Harry Potter, Superman, Batman.

Il lancio del canale digitale in Italia, che avverrà il 13 gennaio, non solo darà un'altra opportunità di scelta agli spettatori, ma segnerà l'ingresso nella pay tv italiana di un fortissimo competitor per gli altri broadcaster a pagamento, in primo luogo Sky, ma anche Disney, Prime Video. E Netflix, sempre che il colosso di Los Gatos non riesca a vincere la partita con Paramount e aggiudicarsi la casa di produzione Warner Bros che include pure Max.

Allo stato attuale, la diretta rivale sarà Sky (e Now) che per intere generazioni è stata la casa delle serie HBO: il primo gennaio si è chiusa la storica collaborazione con Warner Bros. Discovery. Il che significa un importante - e anche un po' complicato - cambiamento per gli spettatori. In sostanza le nuove serie targate HBO e i nuovi film Warner (in prima visione) si vedranno solo su Max, mentre le nuove stagioni di serie già andate in onda negli anni precedenti saranno in onda ancora anche su Sky (ma in alcuni casi non le prime stagioni). Esempi: per Euphoria e House of the Dragon, Sky potrà mandare in onda la terza stagione, ma non avrà i diritti per riproporre la prima o le prime. In sostanza: i cofanetti completi si avranno solo su Max.

Con l'uscita del canale Eurosport dal suo bouquet, inoltre Sky non potrà trasmettere i giochi Olimpici invernali, Australian Open e Roland Garros, che andranno integralmente su Max. Insomma, la vera sfida per Sky è compensare queste assenze. Tra le ipotesi più concrete c'è un possibile rafforzamento dell'asse con Disney (oltre al già presente canale Disney Junior) che potrebbe ridefinire l'offerta cinematografica; sul fronte sport già rinnovati i diritti per la Champions League e vari altri campionati; sul fronte serie si procede a grandi produzioni italiane come Gomorra - Le origini e la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno.

Comunque, restando a HBO Max, il 13 gennaio, oltre a The Pitt 2, vedremo tutte le stagioni di Industry (ideale erede di Succession) con la quarta stagione inedita.

E, nei giorni seguenti, arriveranno: A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo epico capitolo dell'universo di Game of Thrones (il 19 gennaio), poi la serie francese The seduction e la scandalosa Heated Rivalry, ambientata tra i giocatori di hockey su ghiaccio in attesa della nuova serie di Harry Potter prevista per il 2027. Tra le altre serie legate a vicende italiane: Portobello, di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni (20 febbraio), il femminicidio di Melania Rea e un doc su Gina Lollobrigida.