Arriva "Pierino e il Lupo" con i disegni di Bono degli U2

Lo sport, la musica e l'avventura, ma anche tanto spazio dedicato ai temi della pace e della sicurezza di bambini e ragazzi tra i nuovi progetti di Rai Kids presentati a Cartoons On The Bay, progetti che verranno trasmessi sui canali Rai Yoyo Rai Gulp e sulla piattaforma RaiPlay. E c'è anche la chicca per gli adulti: lo special Pierino e il Lupo, basato sulle illustrazioni del cantante Bono (fondatore e leader degli U2) e con una colonna sonora incisa da The Friday-Seezer Ensamble. Bono nelle vesti di artista visivo apre e chiude una nuova suggestiva versione della storia di Pierino e il lupo, con i suoi disegni animati e la celebre musica di Prokofiev. Sui titoli di coda Bono (nella foto) canta Nothing To Be Afraid Of scritta insieme a Gavin Friday - che è anche il narratore nella versione originale inglese - e Michael Heffernan. L'opera sarà trasmessa su Rai Gulp e disponibile su RaiPlay venerdì 21 giugno (Festa della Musica) alle ore 13 e alle 17.30, e replicata l'indomani alle 22. Tra le tante novità presentate dal direttore di Rai Kids, Luca Milano, spiccano il ritorno dei Papalla, i mitici personaggi creati da Armando Testa per Carosello, in viaggio per il mondo una nuova versione coloratissima in 26 episodi in 3D. Divertimento e avventura garantiti anche con la nuova serie Gormiti. The New Era, prodotta dalla Rainbow di Iginio Straffi, una serie evento live action e animazione in onda nel prossimo autunno e con le grotte di Frasassi che sono una delle magiche ambientazioni di una serie di crescita e coraggio, ricca di effetti speciali. L'avventura è anche alla base della serie Le tre moschettiere, coprodotta con la tv pubblica francese e realizzata dalla Palomar, dove protagoniste sono quattro imbattibili ragazze. Tra le serie in arrivo c'è poi Alex Player, sul fenomeno degli e-sport, realizzata dalla Graphilm di Roma, e i Dinocuccioli, l'ultima produzione prescolare del gruppo trevigiano Gli Alcuni, sulla scia del grande successo dei popolari Mini Cuccioli.

Tratte da opere letterarie sono due serie che arriveranno in autunno: Minieroi della foresta sarà uno dei titoli di punta di Rai Yoyo, mentre Klincus, ispirata alla collana di libri Klincus Corteccia, sbarcherà su Rai Gulp.