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Arte e Storia

Barbara Berlusconi esce dalla Cardi Gallery dopo 17 anni

La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nel 2009 nella società guidata dal gallerista Nicolò Cardi. Continuerà ad occuparsi di cultura attraverso la sua fondazione no profit

Barbara Berlusconi esce dalla Cardi Gallery dopo 17 anni
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Barbara Berlusconi, dopo diciassette anni, esce dalla compagine societaria della Cardi Gallery, galleria d'arte contemporanea con sedi a Milano e Londra. La terzogenita di Silvio Berlusconi era entrata nel 2009 nella società guidata dal gallerista Nicolò Cardi. Come spiega una nota, Barbara Berlusconi continuerà ad occuparsi di cultura attraverso la Fondazione no profit che porta il suo nome.

Fondata a Milano nell'aprile del 1972 da Renato Cardi, la galleria si è concentrata sulla promozione del lavoro di artisti italiani contemporanei.

Alla fine degli anni Sessanta Renato Cardi ha iniziato a collezionare opere di artisti come Cy Twombly, Lucio Fontana, Piero Manzoni e Michelangelo Pistoletto, tutti relativamente sconosciuti all'epoca. Oggi è guidata dal figlio di Renato, Nicolò. Nel 2015 la Galleria Cardi ha aperto la sua prima sede all'estero, espandendo la sua presenza nel quartiere Mayfair di Londra, l'epicentro del mercato europeo dell'arte.

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