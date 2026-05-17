Nasce il premio di pittura "Luca Beatrice"

Ecco una bellissima notizia. Nasce un premio di pittura contemporanea dedicato a Luca Beatrice, critico d'arte e saggista, e grande firma del Giornale per anni, scomparso improvvisamente il 21 gennaio 2025 a 63 anni. Lo ha annunciato al Salone del Libro di Torino il comitato promotore di cui fanno parte Michele Coppola, responsabile Cultura di Intesa Sanpaolo, Walter Guadagnini, direttore di Exposed Torino Photo Festival e Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino.

Il premio sarà dedicato ad artisti «under 35», italiani e stranieri, che operano continuativamente in Italia. Saranno selezionati dai responsabili dei musei appartenenti alla Amaci (Associazione dei musei di arte contemporanea italiana) e segnalati al comitato. La prima edizione è prevista entro la fine del 2026. «Manteniamo un impegno con noi stessi che abbiamo preso, nei giorni successivi alla scomparsa, come amici di Luca di cui avvertiamo molto la mancanza. Il risultato eccezionale del lavoro fatto alla Quadriennale, che si è conclusa pochi mesi fa, è stato lo stimolo ulteriore a mantenere viva e forte quella promessa» ha spiegato Coppola. «L'idea è di lavorare con le persone che sono state accanto a Luca professionalmente per mantenere vivo il suo ricordo attraverso il lavoro dei giovani artisti. Quello che annunciamo oggi è un percorso fatto da persone che hanno a cuore l'arte, la cultura, il talento e la creatività dei più importanti protagonisti del sistema dell'arte che sono gli artisti stessi».

«Il primo step sarà la creazione del Circolo Luca Beatrice che avrà lo scopo di raccogliere fondi e adesioni. Il premio sarà per tutti gli under 35: gli artisti verranno selezionati direttamente da un organo collegiale, che produrrà le candidature finali», ha detto Biino.

«Abbiamo promosso questa iniziativa per tenere vivo il ricordo di Luca attraverso quello che amava, cioè la cultura, ma anche il sostegno alle nuove generazioni. Intorno a questo progetto si sono coagulate tante energie» ha aggiunto Guadagnini.