Andy Bluvertigo: "La mia vita tra pittura e musica"

Andy Bluvertigo, il cui vero nome è Andrea Fumagalli, è un artista poliedrico noto principalmente come co-fondatore dei Bluvertigo, band italiana di rock alternativo attiva dagli anni ‘90. Oltre alla musica, è un pittore e designer attivo, con opere che riflettono il suo stile eclettico. Gestisce il progetto ND Artlab, che funge da piattaforma per le sue attività artistiche. Fino al 28 aprile 2025 è possibile visitare la sua mostra presso Finger’s Milano. L’artista ha saputo fondere musica, pittura e design in un’unica visione creativa. Al centro dell’esposizione ci sono le sue opere caratterizzate dall’uso di colori fluorescenti, simbolo della sua personale rappresentazione della contemporaneità.

Mostra che vede protagonista Xena Zupanic (attrice, modella, regista e performer croata). La musa di Andy oltre alla carriera cinematografica, è attiva nel mondo della moda (rappresentata dall’agenzia New Madison di Parigi). L’incontro tra Andy e Xena è più di una collaborazione: è un legame fatto di amicizia, scambio creativo e pura arte, tra bellezza e contrasti. “L’ispirazione per me è una cassettiera infinita di ricordi e di elementi.

Io ho sempre cercato di inventare una sorta di cartoonia, una realtà parallela dove si possono trovare icone famose, amici, attori, oggetti, rockstar che mi hanno particolarmente emozionato. Non c’è mai un filo logico, dipingo piano piano alcune scene di questa realtà parallela”, spiega Andy. I dettagli nella videointervista esclusiva per ilGiornale.