Caesar, l'artista che disegnava americano

Un omaggio a Kurt Caesar, uno dei più grandi artisti italiani del fumetto. Succede al Wow Spazio Fumetto, museo in viale Campania 12, dove è partita la mostra «Kurt Caesar-nell'inifinito e oltre», fino al primo dicembre (info: www.museowow.it).

Caesar, come si diceva, è stato un grande artista italiano del fumetto e dell'illustrazione. Il suo segno, molto vicino a quello dei maggiori nomi dei comics statunitensi, come Alex Raymond, è ricordato non solo per il realismo e il dettaglio con cui rappresentava i personaggi e le azioni, ma anche per l'abilità con cui riportava sulla carta qualunque tipo di mezzo meccanico, reale o fantascientifico. La mostra racconta l'arte di questo disegnatore a cinquant'anni dalla sua scomparsa, attraverso le tavole originali esposte per la prima volta e una selezione delle più importanti pubblicazioni a cui ha collaborato.

Alcuni esempi: per le testate di Mondadori, sotto la direzione artistica di Federico Pedrocchi, realizzò storie di rara efficacia fin dal 1935, raggiungendo la maturità con gli episodi di «Will Sparrow» (pirata

del cielo, primo eroe negativo italiano), di «Aeroporto Z», fino al periodo bellico. Diverse storie mondadoriane arriveranno anche in Francia, durante la guerra, firmate J. Away (per nascondere meglio l'origine italiana).