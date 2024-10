Luna Berlusconi al "Gad", tra opere d'arte che diventano sontuosi oggetti di design

Salirà sul gradino più alto l'artista Luna Berlusconi, al venticinquesimo piano dell’imponente grattacielo di Torre Galfa sede di Crudemon, per esporre al GAD (Galleria d'Arte Domestica) la neonata cometa del panorama delle Mostre, delle Esibizioni e degli Eventi, le sue opere. Non semplici dipinti ma contemporaneamente, arte e oggetti di design e d’arredo.

L'artista

“ Luna Berlusconi attraversa oceani di nero quasi assoluto, come abissi profondi o notti insonni. Ma la particolarità del suo buio è che, come è raro che sia, esso, contiene una speranza, un bagliore, un baluginio finale - racconta il curatore della mostra Luca Cantore D’Amore - Questo è possibile grazie al colore che lei adopera magistralmente, in maniera chirurgica e decisa, e che s’impone come una sciabolata nelle sue costanti scale di grigi. Dalla sua pittura emergono diversi livelli e diversi lati della personalità di sé stessa: da quella in due dimensioni, che agevola la comprensione grazie ad un operato impattante e inequivocabile, fino a quella a tre dimensioni o più: laddove la tersa è rappresentata dalla materia che crea e delinea volumi e la quarta da un’ineffabile verticale mentale che include e chiama in causa slanci di tattilità, odori, prossemica nei confronti del dipinto ".

Luna Berlusconi gioca con le opere che crea, come solo i più convinti e sapienti fanno: certa della sua meccanica, della sua cifra riconoscibile tra tante e, soprattutto, strizzando un occhio alla modernità e creando per le sue opere una collocazione finale dove poter essere amate non soltanto come semplici dipinti.

L'incredibile zona espositiva

Un piccolo gioiello il GAD che per le occasioni artistiche indossa gli abiti di Crudeart, con vista a 360 gradi su tutta la città di Milano. L’idea vincente, che da mesi continua a confermarsi e a superare sé stessa, è quella di esporre le opere d’arte all’interno di quella che, da molti anni ormai e per molti che ne godono, è diventata la loro naturale destinazione finale: le case e gli appartamenti dei collezionisti, degli appassionati e di coloro che investono nel settore dell’Arte o anche che, semplicemente, comprano per il proprio gusto e godimento personale, superando così il preconcetto per cui il prestigio di un’opera può essere certificato solo se esposto in un Museo, in un’Istituzione o in un luogo di culto.

Al GAD i migliaia di appassionati del settore dell’Arte hanno la possibilità non solo di incontrarsi e creare rete, ma anche di venire a stretto ed intimo contatto con artisti di grande gusto e

prestigio in un luogo che, finalmente, può profumare di contatto, di confidenza, di intimità e di informalità, oltre che tra gli artisti, gli addetti ai lavori e l’utente finale.