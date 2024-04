Miart 2024, assegnati i premi best booth alle gallerie

Miart 2024, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano organizzata da Fiera Milano, ha annunciato i vincitori dei premi best booth: Premio Herno, Premio LCA Studio Legale per Emergent, Premio Residenza 725. Riconoscimenti che sottolineano l'impegno dei partner nel supportare la partecipazione e la visione delle gallerie e degli artisti che partecipano alla manifestazione che si conclude questa domenica all'Allianz MiCo Milano.



Sono Galerie Buchholz (Colonia - Berlino - New York) e ChertLüdde (Berlino) le gallerie vincitrici, ex aequo, della nona edizione del Premio Herno. Il riconoscimento del valore di 10.000 euro è stato assegnato allo stand con il miglior progetto espositivo dalla giuria internazionale che ha deciso di premiare eccezionalmente due gallerie. Questa la motivazione: “Siamo stati colpiti dalla proposta della galleria ChertLüdde, che riunisce artisti storici e contemporanei, internazionali e italiani, intorno a posizioni femministe, in particolare Clemen Parrocchetti e Pauline Curnier Jardin.

Siamo rimasti altrettanto colpiti dalla forza e dalla qualità della Galerie Buchholz, che presenta opere accattivanti di artisti come Paul Thek e Isa Genzken, insieme a pezzi rari e inaspettati di Lukas Duwenhögger e Lutz Bache”.

Il Premioper Emergent del valore di 4.000 euro, istituito nel 2015 dalla collaborazione tra miart e LCA Studio Legale e destinato alla galleria con la migliore presentazione all’interno della sezione Emergent, è stato assegnato alla galleria(Margate). Questa la motivazione della giuria internazionale: “Per la sua prima partecipazione a miart, Roland Ross ha proposto un'interessante duo artisti che riflettono sui mezzi e sui modi di produzione utilizzando materiali quotidiani o di recupero. Siamo rimasti particolarmente colpiti dal modo in cui queste produzioni si riflettono anche in senso più ampio, con la galleria che si impegna a riunire pratiche artistiche che danno forma e sostengono attivamente tipologie di produzione dell'arte al di fuori di un contesto commerciale".

La prima edizione del, dal valore di 5.000 euro e destinato alla galleria con la migliore presentazione all’interno della sezione Portal, è stato assegnato alla galleria(Berlino). Il premio è titolato all'omonima Residenza 725, destinazione fisica e digitale che agglomera cultura e universo phygital commerce: nuova pelle ed evoluzione di Coltorti, realtà che da 90 anni opera come luxury retail con i migliori marchi del mondo della moda, design, beauty e lifestyle. La giuria ha premiato il progetto della galleria che coinvolge Franco Mazzucchelli (1939, Milano, Italia) con questa motivazione: “Per la rilevanza attuale e la vivacità intrinseca del lavoro, poiché esso è pervaso da una passione autentica che riflette le dinamiche e le sfide del contesto in cui è stato creato. Siamo lieti di riconoscere non solo il merito dell'artista, ma anche l'impegno della galleria nel sostenere e promuovere la visione artistica di Mazzucchelli, contribuendo così a rendere accessibili le sue idee a un pubblico più ampio e diversificato”.