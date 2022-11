“Museum Of Dreamers”, la mostra esperenziale dedicata ai sognatori

Milano ci stupisce ancora e ci invita nel mondo dei sogni. Nel pieno centro, in piazza Beccaria, nello spazio che era stato della Coin Excelsior, in settembre ha preso vita il MOD (Museum Of Dreamers), non un museo ma un luogo magico, unico in Italia, dove vivere esperienze da sogno.

Sono quindici stanze per 15 installazioni su una superficie di oltre 2.000 metri quadrati, spazi dall’impatto scenografico molto forte, dalle forme, luci e colori d’effetto, dove il visitatore è invitato a partecipare, a toccare, a immergersi in una piscina di palline rosa, a fotografarsi a testa in giù, ad attraversare tunnel colorati oppure a dondolarsi tra le nuvole.

La mostra resterà aperta fino al 18 dicembre 2022, tutti i giorni con orario dalle 11 alle 20 dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 22 il venerdì, il sabato e la domenica; con tariffe dedicate per le famiglie, i bambini fino ai 3 anni entrano gratis.

Il progetto, che ha saputo unire comunicazione, tecnologia, design, creatività, è stato ideato dalle sorelle Elena e Giulia Sella, designer, fondatrici di DesignByGemini e di Postology Agency, gli spazi sono stati allestiti insieme al partner tecnologico Johannes.

Affermano Giulia e Elena: “Il progetto è aperto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, perché sognare non ha età. In particolare, con Museum of Dreamers, vogliamo ispirare i più giovani a condividere le proprie passioni e vogliamo regalare uno spazio in cui sognare. Il museo nasce dall’unione di intrattenimento, creatività, design e tecnologia”.

Museum Of Dreamers è dedicato particolarmente alla Generazione Z, cioè ai ragazzi nati tra il 1997 e il 2012, offrendo loro momenti di evasione dopo gli anni difficili della pandemia, uno spazio per poter continuare a sognare e credere nei propri sogni, per condividere le proprie passioni, nutrire la fiducia in sé stessi e nel futuro, vincere le proprie paure per ottenere importanti risultati. Ma è anche dedicato a tutti i sognatori, grandi e piccini, con la possibilità di farsi un selfie nelle luci colorate, negli spazi senza tempo, irreali, fantastici, onirici.

Tutto è pensato con fantasia e grande leggerezza per farci riscoprire il fanciullo che è in ciascuno di noi, capace di sorprendersi e di sognare ad occhi aperti, ma anche per dirci di non smettere mai di sognare. Realtà sospese, surreali, dove ciascuna delle 15 installazione esprime un messaggio motivazionale e dove si inizia con le frasi di cento sognatori e si finisce con le scritte degli innumerevoli visitatori.

Il primo tema del percorso, 100 Dreamers, è dedicato a 100 citazioni sul sogno e sul raggiungimento dei propri obiettivi di personaggi famosi, una parete colorata che invita i visitatori a leggere e ad ispirarsi. Segue il secondo, Choose Your Way, tre installazioni interattive che parlano di come sia importante la volontà e la scelta della strada a noi più congeniale per poter realizzare i propri sogni.

Il terzo, Free Your Power, mettendo lo spettatore al centro di una scena di specchi e luci colorate, invita ad esplorare il proprio potenziale e a credere in sé stessi. La quarta installazione, Change Perspective, è il soggiorno sottosopra, per dimostrarci come, a volte, cambiando prospettiva si può raggiungere un risultato migliore.



Il quinto tema, Never Stop Dreaming, con il suo ambiente dagli arredi e dai colori tenui, ci riporta indietro nel tempo, alla propria cameretta dove ci si sentiva al sicuro e si sognava ad occhi aperti. La sesta installazione, Be Bright, una composizione di lampadine colorate con al centro la scritta “Dream”, a voler alludere alla lampadina che si accende nel momento dell’idea.

La settima, Sky Is Not The Limit, i sogni che si realizzano di chi crede in sé stesso, altalene per dondolarsi tra le nuvole creano un’area sognante. L’ottava installazione, Do What You Love, è l’affascinante tunnel di cuori colorati, per ricordarci come sono importanti l’amore e la passione nel percorrere la strada per la realizzazione dei propri sogni. Nella nona, In Never Give Up, il tema è il superamento delle proprie ansie, insicurezze che ci permette di vincere tutti gli ostacoli che si incontrano per raggiungere le mete.

Anche la decima installazione, Step by Step, una scalinata che porta alla luminosa grande luna neon, ci ricorda che per raggiungere la meta desiderata bisogna muoversi a piccoli passi e non arrendersi subito.

Colorata e divertente è l’undicesima meraviglia, Enjoy Today, la grande piscina di palline rosa in cui tuffarsi per ricordarci quanto sia importante percorrere con gioia la strada che porta al successo. La dodicesima installazione, Sparkle More, ci accompagna a suon di musica e nelle luci interattive offre la possibilità di essere sé stessi senza paura di mostrarsi come si è.



La tredicesima, The Stage Is Yours, invita a vincere le paure e diventare attore della propria storia, ponendo il visitatore sul palcoscenico, come protagonista, al centro della scena. Ancora un tunnel per la quattordicesima, Believe in Magic, fiori per il mondo incantato delle favole, dove la magia rende reali tutti i desideri. Con la quindicesima esperienza, Wall Of Dreams, la mostra si conclude, gli scritti dei visitatori alla fine del percorso emozionale sono raccolti nell’installazione della grande parete colorata.

Le visite alle installazioni sono accompagnate da eventi e talk motivazionali tenuti da diverse personalità che raccontano ciascuno la personale esperienza e il proprio percorso che ha permesso loro di raggiungere le mete prefisse; le stesse designer ideatrici della mostra, Elena e Giulia Sella, raccontano del loro sogno di bambine e di quanti ostacoli hanno dovuto superare per realizzare i propri desideri.