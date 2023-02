La Mostra "Segno | Memoria | Materia" a Milano per il centenario Antonio Tàpies

Antonio Tàpies (Barcellona 1923 – Barcellona 2012), tra i più grandi interpreti dell’arte informale europea, è riconosciuto internazionalmente come il principale protagonista del secondo dopoguerra spagnolo. Le sue opere hanno sempre condotto un’indagine tra la pittura costruita attraverso la materia, il segno e la memoria, così come il percorso dell’esposizione mostra al pubblico in modo significativo e articolato.

Una pittura che attraverso materiali, simbologie e dichiarate prese di posizione, sin dal suo apparire alla ribalta internazionale dell’arte, ha evidenziato la dura contrapposizione al regime franchista e la partecipazione dell’artista alla grande temperie dell’arte d’avanguardia per tutta la sua carriera.

L’"immaginario segnico” di Tàpies provoca momenti intrisi di “allarme sociale” e profondità esistenziale che hanno caratterizzato il suo percorso culminato - tra le varie esposizioni nei più importanti musei - con il Leone d’oro per la pittura alla 45° Biennale Internazionale d’Arte del 1993.

Antoni Tàpies torna quindi a Milano, una città che volle celebrarlo con una importante rassegna antologica nel 1985 a Palazzo Reale, con approfondimenti presso la Galleria Bergamini, la Galleria del Naviglio, lo Studio Marconi e la Galleria Seno, rendendo quel momento milanese una delle più grandi celebrazioni dell’epoca dedicate all’artista.

La cura dell’esposizione è affidata a Luca Massimo Barbero, storico dell’arte e curatore, figura tra le più autorevoli fra gli studiosi dell’arte del secondo dopoguerra e Direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini.

Antoni Tàpies, Segno | Memoria | Materia espone una selezione di 23 opere che illustrano l’evoluzione creativa dell’autore dal 1959 al 2006. La mostra è realizzata con il supporto della Fondazione Hillary Recordati Merkus e di BEL Real Estate Group, rimanendo aperta al pubblico dal 10 febbraio fino al 31 marzo 2023.

In occasione della mostra verrà pubblicato un catalogo, edito da Marsilio Arte, con un testo del curatore, gli scritti dell’antologica di Milano del 1985, alcuni trattati dell’artista e testimonianze critiche da tempo non pubblicate.