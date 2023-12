Verde agli Uffizi, Schmidt a Capodimonte, ecco i nuovi direttori dei musei: le decisioni di Sangiuliano

Renata Cristina Mazzantini per la Galleria d'arte moderna e contemporanea, Simone Verde per le Gallerie degli Uffizi, Eike Dieter Schmidt per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Angelo Crespi per la Pinacoteca di Brera, sono i direttori dei musei di prima fascia, indicati dal ministro Gennaro Sangiuliano nell'ambito della terna proposta dalla Commissione giudicatrice.

La selezione pubblica

Le nomine per il conferimento dell’incarico di direttore dei musei italiani, di prima e di seconda fascia, sono il frutto di una selezione pubblica internazionale. La riforma Franceschini prevede come procedura che sia una commissione a selezionarne una terna dalla quale vengono poi scelti i direttori i cui nomi sono stati divulgati oggi.

Chi sono i nuovi direttori dei musei di prima fascia

Renata Cristina Mazzantini, direttrice assegnato per la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. È attualmente curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, consulente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici. Gli altri nomi nella terna Micol Forti e Bartolomeo Pietromarchi.

Simone Verde, direttore designato per la Galleria degli Uffizi. Atturalmente Direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma. Gli altri nomi della terna, Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli.

Eike Dieter Schmidt, direttore designato Museo e Real Bosco di Capodimonte. È attualmente Direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi. Gli altri nomi della terna: Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini.

Angelo Crespi direttore designato Pinacoteca di Brera. È attualmente Presidente del Museo Maga di Gallarate. Gli altri nomi della terna Beatrice Bentivoglio-Ravasio e Simone Verde.

I direttori dei musei di seconda fascia

Scelti dal Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna.

Museo Nazionale d’Abruzzo, direttrice designata: Federica Zalabra, attualmente direttore regionale Musei Abruzzo, delegata dal Direttore generale Musei sul Museo Nazionale D’Abruzzo.

Galleria Nazionale dell’Umbria, Direttore Designato: Costantino D’Orazio, attualmente funzionario storico dell’arte presso la Sovrintendenza comunale di Roma, curatore di esposizioni di arte antica (XVI e XVII secolo) e contemporanea, divulgatore.

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, direttore designato: Fabrizio Sudano, attualmente Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia.

Gallerie Nazionali di Arte Antica, direttore designato: Thomas Clement Salomon, attualmente Storico dell’arte e giurista, museologo e organizzatore di mostre. Responsabile di progetti per la Galleria Borghese e Direttore scientifico del Gruppo MoMo-Skyra.

Museo Archeologico Nazionale di Taranto, direttore disegnato Stella Falzone, attualmente Archeologa, staff scientist dell’Accademia delle Scienze di Vienna.

Gallerie Estensi, direttrice designata Alessandra Necci, attualmente storica, autrice di numerosi libri storico-biografici su Maria Teresa d’Austria e Maria Antonietta di Francia, Nicolò Machiavelli, Napoleone, Caterina de’ Medici e Luigi XiV. Docente nel Dipartimento di Impresa e Management della Luiss “Guido Carli”.