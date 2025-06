Passaggi Festival 2025: il ministro Giuli chiuderà un’edizione dedicata al potere delle parole

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 25 al 29 giugno 2025, Fano ospiterà la tredicesima edizione del Passaggi Festival, il principale evento italiano dedicato alla saggistica. Il tema scelto per quest’anno, “Nemiche. Le parole che temiamo”, invita a una riflessione profonda e attuale sul linguaggio, sulla censura, sulla paura e sul potere delle parole.

La partecipazione del ministro

Tra gli ospiti di maggior rilievo ci sarà il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che interverrà nella giornata conclusiva per presentare il suo libro Antico presente. Viaggio nel sacro vivente (Baldini+Castoldi). Una partecipazione che conferma e rafforza il ruolo centrale del festival nel panorama culturale italiano.

Il Festival

Con oltre 140 appuntamenti distribuiti in cinque giorni e articolati in 13 sedi tra il centro storico e la zona mare, il festival trasformerà Fano in un grande spazio culturale a cielo aperto. In programma 92 libri, selezionati tra saggi di taglio politico, scientifico, filosofico, storico, sociologico, musicale, linguistico e sportivo.

Il tema centrale attraversa molte delle proposte editoriali in programma. Tra gli autori, Vanessa Roghi presenterà due volumi dedicati all’evoluzione e al potere del linguaggio. Andrea Bertolucci offrirà un’analisi della frattura generazionale attraverso il fenomeno della trap, mentre gli allievi della Scuola Holden, guidati da Andrea De Benedetti, si concentreranno sulle espressioni linguistiche svuotate dal linguaggio mediatico.

Il programma accoglie numerose personalità del mondo culturale, politico e giornalistico, tra cui Nando dalla Chiesa, Antonio Preziosi, Lucetta Scaraffia, Rula Jebreal, Rossano Sasso, Stefania Craxi, Pierluigi Bersani, Mario Giordano, Veronica Raimo, Luigi Contu, Armando Siri, Giulia Ligresti, Carlo Sama, Deborah Compagnoni, Luciano Canfora, Anna Tonelli, Gabriele Parpiglia, Claudio Caprara, Laura Gramuglia, Ghemon, Gianni Lannes, Valeria Carrieri, Cecilia Valagussa, Francesca Ghermandi, Vanna Vinci, Andrea Romano, Ettore Bassi, Anna Parisi, Fernando Rennis, Vittorio Giardino, Francesco Carlini, Antonio Bacciocchi e Anna Vivarelli.

Le rassegne

Tra le rassegne più attese figurano I sandali del filosofo, a cura di Armando Massarenti, La scienza sotto le stelle, diretta da Claudio Pettinari, e Futuropresente, ideata da Paolo Dello Vicario. I più piccoli potranno invece partecipare alle attività di Piccoli asSaggi, curate da Valeria Patregnani, e Chiedersi perché, guidate da Ippolita Bonci Del Bene. Completano il ricco calendario quattro mostre gratuite, laboratori, spettacoli, visite guidate e incontri con autori e artisti. A dare vita al festival saranno oltre 120 volontari, sotto la direzione di Giovanni Belfiori.

Le parole del direttore