Assolombarda, apre la sala Martone. Un generatore di idee per le imprese

È stata inaugurata, nella sede di Assolombarda, la «Sala Martone» uno spazio dal valore altamente simbolico; un generatore di idee, competenze e relazioni, progettato per diventare l'epicentro dell'ecosistema formativo di Assolombarda Servizi. Un luogo dove il sapere incontra l'impresa e in cui il capitale umano diventa asset del cambiamento, incarnando la visione dell'Associazione e delle sue imprese incentrata sulla valorizzazione delle persone, della conoscenza e della leadership del futuro. Intitolata a Giorgia Martone (1979-2021), imprenditrice visionaria e dallo spirito creativo, la sala rende omaggio a una figura che ha saputo coniugare, nel suo percorso professionale e imprenditoriale, bellezza e strategia, sensibilità e innovazione. Pioniera della profumeria artistica, Giorgia Martone ha incarnato anche una nuova idea di leadership: una guida femminile, empatica, inclusiva, profondamente contemporanea, simbolo di una generazione di donne che credono nel proprio valore e si distinguono nel settore Stem. Laureata in Economia aziendale all'Università Bocconi, Giorgia Martone ha arricchito la sua formazione collaborando con celebri personalità della profumeria internazionale, tra New York e Milano.

Ha, inoltre, ricoperto il ruolo di Direttore Marketing in Icr - Industrie Cosmetiche Riunite, contribuendo alla creazione di fragranze di successo per i più grandi marchi internazionali. Con creatività e intuizione ha dato vita al primo Hotel à Parfum al mondo, il «Magna Pars», e ha fondato, insieme alla sorella Ambra, «LabSolue», una collezione di profumi artigianali ispirati al territorio italiano.