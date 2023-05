1992: inaugurazione dell'Acquario di Genova, il più grande d'Europa

Sono passati esattamente 500 anni da quando il genovese Cristoforo Colombo salpò dal porto di Palos con tre caravelle (Nina, Pinta e Santa Maria) per raggiungere le Indie attraversando il maestoso e periglioso mare che si trova nel mezzo, l'Oceano Atlantico, per scoprire invece l'America. Nel 1992 Genova è il centro dei festeggiamenti di questo straordinario evento che ha cambiato il corso della storia, tanto che nella città ligure si tiene l'EXPO. Il centro della rassegna verte sull'inaugurazione di un nuovo punto di riferimento per le scienze, il turismo e la biologia: l'Acquario di Genova. La struttura prende vita a Ponte Spinola nel cinquecentesco Porto Antico del capoluogo ligure.

Disegnato da Renzo Piano

Nessun architetto quanto l'italiano Renzo Piano ha incarnato lo spirito innovativo della rinascita del secondo dopoguerra. Ed è proprio sua la firma sulla struttura che ospita quello che, al taglio del nastro, diventa il più grande acquario d'Europa e il secondo nel mondo. Suggestivo e intrigante, visto da fuori l'Acquario genovese assomiglia a una grande nave attraccata in porto in attesa di salpare verso l'orizzonte, alla caccia di qualche avventura nei lontani mari orientali. All'architetto statunitense, Peter Chermayeff, spetta il compito di disegnare gli ambienti interni del polo di biodiversità marittime. Un incarico che accetta di buon grado, anche per omaggiare l'illustre genovese che ha scoperto la sua patria cinque secoli prima.

Alla fine, nasce un percorso che rappresenta al meglio gli ambienti acquatici del pianeta Terra, permettendo ai visitatori di vedere a breve distanza come vivono i delfini, o come nuotano gli squali, come se la cavano i pinguini e i lamantini, le foche e le meduse, senza tralasciare le creature del freddo Antartide o i pesci dei mari tropicali. Oggi la struttura si articola in 27.000 metri quadri che permettono a 11.000 animali di 450 specie diverse di vivere in un ambiente ospitale e fedelmente riprodotto.

L'Acquario di Genova oggi

Nel corso degli anni l'Acquario di Genova è stato soggetto ad ampliamenti, restyling e ammodernamenti che gli hanno permesso di restare un punto di riferimento del settore a livello continentale, anche se altre strutture europee più recenti hanno provato a scalzarlo dal gradino più alto del podio per grandezza. In ogni caso il suo percorso è suggestivo e totalmente immersivo, snodandosi attraverso 40 grandi vasche che riproducono la vita sottomarina, alle quali si sommano altre 4 cisterne a cielo aperto del Padiglione dei Cetacei, aperto nel 2013, e sempre a cura di Renzo Piano.

All'interno della Nave Italia, imbarcazione riprogettata e ormeggiata nel Porto Antico, si possono ammirare ambienti dedicati al Mar Mediterraneo, al mondo tropicale e al Madagascar, una delle aree dalla più massiccia concentrazione di biodiversità endemica al mondo. In circa due ore e mezzo si ha l'opportunità di conoscere infinite sfaccettature del mondo marino e non serve essere bambini per guardare le creature acquatiche con ammirazione e stupore. In oltre 30 anni di attività l'Acquario di Genova ha ospitato più di 33 milioni di visitatori con una media di oltre 1 milione all'anno, ma il contatore non ha nessuna intenzione di interrompere la sua corsa.