Addio ad Enrico Citterio, l'imprenditore che portò i salumi italiani negli Usa

Se n'è andato giorni fa il grande imprenditore di successo Enrico Citterio, ma come da suo volere la notizia è stata comunicata da figli e nipoti soltanto dopo i funerali. Aveva 99 anni.

Fece conoscere i salumi agli americani

Un uomo visionario che aveva ereditato il lavoro dei nonni e dei genitori facendo diventare la sua azienda di produzione di salumi una vera industria in tutto il mondo, dove il nome Citterio è sinonimo di qualità. Ma non solo, suo il merito di far conoscere agli americani la bontà dei suoi prodotti, ancora realizzati con la cura e l'amore artigianale, aprendo due aziende negli USA, gemelle dello storico salumificio di Rho (Milano).

Proprio per la cittadina che amava tanto, nella sua lunga vita ha fatto tantissimo, supportando l'ospedale e molte altre realtà in difficolta e rimanendo sempre a fianco dei Padri Oblati del Santuario. Un uomo che non amava farsi pubblicità ma di cui tutti conoscevano la sua grande generosità.

La sua vita

Era nato all'alba della seconda guerra mondiale e grazie alla buona situazione economica della famiglia da subito si era dedicato a supportare e aiutare le famiglie povere della zona: " Ricordo che avevo 10 anni - spiega lo storico rhodense Piero Airaghi - insieme a mia mamma andavano, un giorno la settimana allo stabilimento della Citterio dove i proprietari regalavano alle famiglie povere della città il sangue dei maiali. Ci presentavamo con una piccola marmitta dove veniva messo il sangue, in tempo di guerra era un dono preziosissimo era come festeggiare il Natale. C’era anche Enrico ai tempi un ragazzino come il sottoscritto. Ci è capitato di rincontraci poi negli anni, loro avevano e forse hanno ancora un bellissimo archivio con la storia del loro stabilimento e della città di Rho, e insieme abbiamo ricordato quei tempi ".

L'invenzione del "Salame Milano"

Ancora oggi i Citterio sono una grande famiglia di imprenditori dei salumi. Il loro lavoro iniziò nel 1870 quando Giuseppe Citterio era un giovane salumiere che, dopo un periodo di tirocinio a Milano, aprì la sua salumeria a Rho. Il suo colpo di genio fu quello di inventare una ricetta per produrre e conservare la carne di maiale: il salame di Milano, un prodotto pensato per far arrivare lontano quei sapori, per gli italiani che emigravano cercando fortuna oltreoceano.

La sua visione imprenditoriale diventa realtà nel giro di pochi anni: acquista un terreno alla periferia di Rho e fa costruire uno stabilimento modello. Negli anni '40 l'espansione di Citterio continua fino alla seconda guerra mondiale, quando la produzione si ferma completamente a seguito dell'occupazione militare dello stabilimento di Rho. Finita la guerra, Citterio riparte da zero e in poco tempo riconquista il suo ruolo di protagonista nel settore della salumeria.

Le esportazioni nelgli anni '50

Negli anni '50 la produzione è prevalentemente dedicata alle esportazioni, ma con la ricostruzione che crea le premesse al boom economico comincia a delinearsi una domanda interna e il mercato italiano entra nella sfera di interesse di Citterio facendo conoscere i suoi prodotti anche in tutto lo stivale. Una fama che continua anche alla fine degli anni '50 con la creazione del sottovuoto, modalità utilizzata anche ora, che permise di mantenere inalterato il gusto dei suoi prodotti.

Questo lavoro di mantenere inalterato il gusto dei suoi prodotti viene affinata negli anni portando l'azienda nel 1986, a far nascere le confezioni ad atmosfera protetta che garantiscono fette morbide, soffici e profumate come appena tagliate.

Far conoscere i prodotti della tradizione

Grande successo grazie alla guida di Enrico all'expo Milano 2015 dove Citterio diventa ambasciatore della Salumeria italiana per offrire ai suoi visitatori la possibilità di gustare i prodotti della tradizione nostrana. Il progetto Accademia Citterio nasce poi per trasmettere i valori e le conoscenze acquisite in oltre un secolo di storia e innovazione, mettendole a disposizione dei consumatori.

Nel 2018 Citterio festeggia 140 anni di qualità, tradizione e innovazione nella produzione di salumi, per portare i sapori e i profumi della tradizione italiana in tutto

il globo. Ma questo traguardo è solo ancora un inizio, visto che la famiglia continua in un lavoro che può essere considerato un'eccellenza del Made in Italy, grazie anche all'eredità che ora Enrico Citterio ha lasciato.